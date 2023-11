La clémentine Corse, le fruit star de l'automne .. une vraie boule énergétique

Star des vergers de l'île de Beauté, la clémentine de Corse est aussi l'unique clémentine à être produite aujourd'hui sur notre sol. Et autant dire qu'avec sa douceur fruitée et hautement vitaminée, la belle n'a rien à envier à ses homologues marocaines, italiennes ou espagnoles. Cultivée avec amour par quelque 135 producteurs locaux, elle bénéficie de tout le savoir-faire qu'exige le cahier des charges très strict imposé par l'IGP qu'elle a fièrement décrochée en 2007. Car pour être une clémentine de Corse digne de ce nom, il faut non seulement avoir poussé sur ce territoire ensoleillé, mais aussi se plier à certaines exigences. Le déclenchement de la récolte, par exemple, est dicté par le taux d'acidité, le sucre ainsi que le taux de jus contenus dans le fruit. La clémentine de Corse doit également être récoltée avec ses feuilles et le fruit ne doit jamais toucher le sol pour respecter les critères de traçabilité alimentaire extrêmement exigeants. Véritable exception culturelle à la française, ce joyau de nos vergers méritait bien un petit portrait…



AUSSI BELLE À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR

Avec sa peau luisante et ses feuilles d'un beau vert émeraude, on la reconnaît de loin lorsqu'elle trône fièrement parmi les cagettes du rayon primeur. En plus de lui ajouter une petite touche de glamour, les longues feuilles effilées de la plus belle des Corses garantissent la fraîcheur de sa chair dont l'incomparable fermeté séduit tous les palais. Sa couleur orangée est due aux températures basses qui transforment la chlorophylle en pigment jaune ou rouge. Bon à savoir au moment de l'achat : si l'écorce de la clémentine est verte, c'est le résultat d'un automne doux, mais sa chair reste parfaitement juteuse et sucrée en bouche.



DE L'ÉNERGIE À MANGER

Gorgée de vitamine C (41 mg/100 g), la clémentine de Corse est une évidente source de tonus. Glissée dans votre sac à main ou dans votre lunch box, elle se grignote à tout moment de la journée pour un vivifiant coup de fouet. Riche en carotène, en vitamine A et en pigments antioxydants, elle offre également un cocktail détonnant pour une peau éclatante, sans oublier ses apports généreux en minéraux et en oligo-éléments tels que le potassium, le calcium et le magnésium. Le tout pour seulement 46 calories par portion de 100 g : on ne peut trouver meilleure alliée pour entamer l'hiver !



NOS MOMENTS CLÉMENTINES

Qu'on l'apprécie en en-cas ou au dessert, la clémentine se déguste sans apparat. Mais ce n'est pas une raison pour bouder ses exceptionnelles ressources culinaires qui autorisent les variations gustatives les plus insolites. Vous l'aimez froide ? Essayez-la donc chaude, en gratin ou en tarte, accompagnée d'un sabayon. Vous l'aimez sucrée ? Expérimentez sa version salée, légèrement poêlée avec du poisson, des coquillages ou un émincé de volaille. Et pour les adeptes de la cuisine anti-gaspi, sachez que la peau peut être transformée en jolies fleurs d'écorce, à glisser dans vos infusions pour lutter contre les petits maux de l'hiver.



PRÉPARER DES FLEURS D'ÉCORCE

Veillez, bien sûr, à utiliser des clémentines estampillées du label AB, qui garantit la non-utilisation de produits chimiques et d'OGM ! Lavez soigneusement les fruits avec leur écorce puis essuyez-les avec un torchon sec. Épluchez délicatement une clémentine pour obtenir un long ruban. Enroulez cette lanière sur elle-même en serrant bien (l'épluchure se rétracte toujours en séchant) afin d'obtenir une jolie fleur. Réitérez l'opération pour chaque agrume. Disposez les fleurs de peau de clémentines bien serrées dans un contenant, à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, poêle à bois…), en les piquant à l'aide d'un cure-dent afin d'éviter que celles-ci ne se déroulent. Laissez vos fleurs se déshydrater deux jours environ. Transvasez votre bouquet d'écorces séchées dans un bocal. Au moment de servir vos tisanes, vous pourrez glisser une ou deux fleurs dans chaque mug, pour une touche décorative aussi originale que vertueuse. Inutile de sucrer : l'écorce du fruit le fera naturellement.



RECETTE EXPRESS : CRÈME BUDWIG À LA CLÉMENTINE DE CORSE

La crème Budwig est un repas cru, naturel et froid, composé uniquement de produits frais : graines oléagineuses, laitage maigre, céréales crues, fruits et huile première pression à froid. Sa teneur en vitamines et acides gras essentiels comblera vos besoins nutritionnels et énergétiques. À déguster à tout moment de la journée !

Ingrédients pour 4 bols : ½ banane, 1 yaourt de brebis, 2 cuillères à soupe de graines oléagineuses (chia, noix, noisettes, amandes, courges), 1 cuillère à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 clémentine de Corse

Dans un bol, écrasez une demi-banane à l'aide d'une fourchette. Ajoutez le yaourt, les graines, l'huile de coco et les flocons d'avoine. Mélangez le tout. Épluchez et découpez les quartiers de clémentine en petits morceaux et déposez-les sur le mélange de yaourt et de graines.

Dégustez !



UN LABEL ROUGE POUR LA FINE DE CORSE

En plus de son IGP, la variété « fine de Corse » peut également s'enorgueillir d'un label rouge obtenu en 2014. Cette distinction prestigieuse récompense les produits de qualités gustatives exceptionnelles. Tout un programme !