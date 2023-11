OSTEOPOROSE - Du sport pour des os en acier

La densité minérale est un index de la santé osseuse qui permet d'évaluer, dans une certaine mesure, les risques de fractures. Plus cette densité diminue, moins l'os est solide et plus les risques de blessures deviennent élevés. Parmi les phénomènes qui peuvent porter atteinte à cet indice, l'ostéoporose est une perte si importante qu'elle fragilise le squelette au point d'augmenter le risque de blessure de manière considérable. Naturelle avec l'âge, cette perte de densité peut devenir rapidement problématique chez certaines personnes et en particulier chez les femmes, une fois la ménopause entamée. Difficile à vivre, cette pathologie n'est pourtant pas irrémédiable. Outre un régime approprié et d'éventuelles supplémentations, la pratique d'un sport est particulièrement recommandée pour en réduire les effets… Explications.



DES OS À L'ÉPREUVE

Un os, ça ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. En gros, comme le muscle, il réagit aux stimulations mécaniques. Si vous appliquez des forces sur votre squelette, celui-ci réagira en densifiant sa masse osseuse, pour être plus fort et résister aux contraintes plus facilement. À l'inverse, arrêtez de le stimuler et il diminuera progressivement sa densité jusqu'à ce que des problèmes de santé surviennent.

Partant de ce principe, pour stimuler la formation de masse osseuse, il est désormais bien établi que l'activité physique est particulièrement efficace. À l'inverse, l'absence d'exercice diminue fortement les contraintes mécaniques appliquées sur les os, empêchant par là même leur renforcement. Faire du sport régulièrement est donc la voie idéale pour contrer les effets du vieillissement osseux, à condition de choisir la bonne discipline car toutes n'ont pas les mêmes effets sur la santé osseuse. Seules les activités sportives où les forces appliquées à l'os ou les chocs subis par celui-ci sont assez importants permettent de lutter contre la perte de densité minérale. On citera, parmi les bons élèves, la course à pied et la musculation, là où cyclisme et natation sont en revanche inefficaces.



UN TRAVAIL CIBLÉ

Une fois ces grandes lignes établies, il faut également retenir que la densité minérale osseuse peut se renforcer localement. Par exemple, si vous travaillez les jambes en réalisant des flexions, vous stimulerez la masse osseuse du fémur et du bassin en priorité. Des études ont montré que pour les femmes en préménopause, des exercices spécifiques réalisés pour le haut du corps avec des bandes élastiques permettaient de stimuler spécifiquement la densité minérale osseuse au niveau des vertèbres lombaires.

Enfin le mode d'exercice joue également un rôle dans la stimulation osseuse. Les femmes qui pratiquent la musculation en se concentrant sur la rapidité de leurs mouvements obtiennent de meilleurs résultats qu'un groupe de femmes qui réalisent chaque exercice lentement.



AGIR À LA RACINE

On entend d'ici les plus jeunes penser que ces problèmes ne les touchent pas et qu'ils s'en préoccuperont le moment venu. Grossière erreur : c'est pourtant dès aujourd'hui qu'il faut s'y prendre, car plus le corps sera stimulé tout au long de la vie, et plus les masses musculaire et osseuse perdureront dans le temps. L'espérance de vie augmentant, il est primordial de mieux vieillir. La perte de masse musculaire, l'augmentation de la masse grasse corporelle et les risques de fractures accrus conduisent souvent les personnes âgées à une perte d'autonomie importante. Or, il est possible d'agir et d'inverser cette tendance. La musculation est une réponse simple à ce problème. Pratiqué en salle ou chez soi grâce à des bandes élastiques, par exemple, cet investissement de quelques heures par semaine sera rentabilisé à long terme.