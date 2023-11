Wolin veut devenir finisher au Marathon de Paris 2024

Regroupant plusieurs dizaines de milliers de coureurs de toutes nationalités venus dans le but de dépasser leurs limites, le Schneider Electric Marathon de Paris est une course mythique de 42,195 km de long, une des plus importantes courses de ce genre au monde.

C'est également le nouveau défi que s'est fixé Wolin !



«C'est à la fois un défi personnel pour moi et un entraînement», nous explique le jeune homme.

En effet, cet influenceur de 16 ans a pour projet de relier Paris à pied.

«J'ai envie de me surpasser mentalement. Pour moi, le Marathon de Paris, c'est l'épreuve idéale», précise ce dernier.

Pour devenir finisher à cette épreuve sportive qui le mènera à travers les plus belles places et devant les plus beaux monuments de la capitale, Wolin, Yanis Perraut de son vrai nom, est retourné à la salle de sport Basic-Fit du centre commercial de la Thalie et il court à peu près 45 minutes par jour. Il est également coaché par deux amis, Noa, qui a fait 6 ans d'athlétisme, et Mateo, qui a déjà participé à des semi-marathons.

Le seul hic, c'est qu'il faut il est nécessairement être âgé de 20 ans au plus tard au 31 décembre 2024 pour participer à la course, et Wolin n'en a que 16. Aussi, ne devrait-il pas se tourner vers le Marathon Pour Tous des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Dans un format plus court de 10 km, cette course accessible à tous sera disputée de nuit le 10 août 2024.

Wolin a également pour projet de marcher en compagnie de ses deux amis jusqu'à Dijon (Côte-d'Or) en 2 ou 3 jours, soit 68 km et 15 heures 39 minutes de marche.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati