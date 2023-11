Et pourquoi pas tenter l'expérience des goûters plus sains pour vos enfants ?

Parce que les enfants ont souvent du mal à manger de tout, l'Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) propose aux parents de faire découvrir à leurs bambins de nombreux ingrédients au moment du goûter ! À l'aide d'un livret gratuit et téléchargeable, à vous les recettes pour confectionner un quatre-heures digne de ce nom, à la fois sain et délicieux. Du carpaccio de fruits exotiques au mini-cake pommes-carottes, en passant par la tatin au fenouil confit et sa sauce chocolat, chaque plat est présenté et expliqué de manière à nous faire saliver. Ce petit livre interactif et bien pensé a été édité dans le cadre de l'European Fraich'Force, un programme européen qui vise à diversifier l'alimentation des plus petits, et a bénéficié du soutien de trois bonnes fées. Lucile Woodward, coach sportif et spécialiste en micronutrition, Gabriella Fenaux, diététicienne, ainsi qu'Audrey Zucchi, experte en éducation alimentaire, ont en effet accepté de se pencher sur ce projet et de distiller leurs précieux conseils. Alors à vos fourneaux !



Julie Pitaud

Livret téléchargeable sur Lesfruitsetlegumesfrais.com.