BASKET FAUTEUIL - Championnat de France Elite - Quand le collectif chalonnais prend le dessus... Meaux n'avait qu'à bien se tenir

Sandra Cléaux, coach de l'équipe de basket fauteuil, avait exprimé sa colère devant ses joueurs, battus sur le fil par les Hurricanes de Gennevilliers il y a 15 jours au Colisée. Une défaite amère qui n'avait pas été du goût de la coach, considérant que le Collectif doit toujours primé sur les individualités dans une partition de basket. Un coup de sang qui a marqué ses fruits en accueillant Meaux ce samedi après-midi. Il n'était pas question de laisser une victoire pour la 3e fois de suite, d'autant plus face à Meaux qui pointait à la 7e place du Championnat de France.

Très vite, Chalon va planter le décor devant son public, venu en nombre dans l'annexe en menant au score sans jamais faiblir. Les rotations de balle sont régulières et rapides, chacun est à son poste et mesure l'enjeu de la rencontre pour se relancer dans le Championnat. Le marqueur fort qui caractérise l'Elan Chalon, c'est bien sa capacité à presser l'adversaire au plus haut sur les relances, sans jamais rien lâcher. Et sur Meaux, la recette a été accomplie au maximum des capacités physiques des joueurs. Ils n'ont rien lâché et ça fait du bien de voir à quel point, l'exigence sportive de ce haut niveau a été au rendez-vous.

20/16 au premier quart temps puis 35/31 à la mi-temps, Chalon mène sur tous les postes même si Meaux bénéficie d'un redoutable efficacité sur les contres. Sandra Cléaux réajuste la stratégie et plante le décor, "il est hors de question qu'ils se placent là où ils veulent", demandant à "qu'ils ne dépassent pas les 60 points". Un pressing défensif plus haut et plus agressif aura raison de Meaux au fil des minutes qui suivent. A la fin du 3e quart temps, l'Elan Chalon prend le large avec un 54/48 parfaitement négocié et de jolies associations à l'offensive.

Score final 75/62 et un vrai plaisir sous la bannière rouge et blanche. Plus que deux matchs avant la trève hivernale mais Chalon a parfaitement négocié sa qualité de jeune promu dans l'élite nationale du basket fauteuil.

Laurent Guillaumé