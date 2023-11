A Saint-Désert, l'Epicurien des Vignes poursuit son beau développement et s'agrandit

Face à une activité traiteur en plein développement, Céline et Philippe Queneau, les traiteurs de l'Epicurien des Vignes à Saint-Désert, agrandissent et embauchent.

"On profite du développement de l'agglomération et j'en suis ravi" confiait Philippe Queneau, patron de l'Epicurien des Vignes. Installé initialement à Buxy dans les locaux de l'ancienne charcuterie en 2008, très vite le besoin d'une structuration plus opérationnelle a été acté. Le choix de Saint-Désert et le rapprochement vers le Grand Chalon s'est révélé comme une évidence. Une décision que le couple est très loin de regretter alors que l'affaire poursuit un joli développement.

En 2019, la décision de s'agrandir au niveau du rond-point de l'entrée de Saint-Désert, aura sans doute été la décision de toute une vie. Une décision majeure qui acte toute la suite de l'aventure entrepreneuriale. "On savait qu'on était déjà trop petit en 2019 mais on a fait avec les moyens du moment. On ne pouvait faire autrement" confie Philippe Queneau, accompagné par les architectes de Masters Construction. "Le premier projet avait pris en considération déjà l'extension que nous officialisons aujourd'hui".

D'un coût de 300 000 euros, l'extension sera très prochainement opérationnelle afin de répondre toujours plus aux éxigences du métier de traiteur. Employant 8 personnes à temps plein et près d'une quarantaine "d'extras", l'Epicurien des Vignes avoisine le million d'euros de chiffre d'affaires. Une seconde enveloppe de travaux de 200 000 euros sera également injectée courant 2024 pour la création d'une salle blanche avec la mise en place d'une machine de découpe à jet d'eau issue du savoir-faire local de hydroprocess.

Le bâtiment dont la première pierre a été posée officiellement en présence de Clarisse Maillet - Présidente de la CPME Saône et Loire, d'Olivier Tainturier - Sous Préfet de Chalon, de Rémy Rebeyrotte - Député de la circonscription et de Daniel Christel, maire de Saint-Désert, devrait être livré pour Noël.

Auto-consommation électrique solaire et répondre aux défis énergétiques de demain

Le parking de l'établissement sera également étendu, le multipliant par trois, afin de donner plus d'aise aux livraisons. Trois bornes électriques seront également disposées sur le parking. A noter qu'à terme, la toiture de l'établissement sera revêtue de panneaux photovoltaïques permettant de couvrir 10 à 15 % de la consommation électrique hivernale. Philippe Queneau a rappelé au Sous-Préfet le sujet majeur de l'électricité pour une activité comme la sienne. " On a procédé à toutes les économies énergétiques qu'on pouvait espérer avant même la crise énergétique mais il n'empêche que notre facture est passée de 9000 euros à 27 000 euros. Les panneaux photovoltaïques nous permettront d'être autonomes en été".

Vers l'intégration d'un réseau haut de gamme de traiteur

C'est un long travail de reconnaissence et d'habilitation qui est mené par Céline et Philippe Queneau. Certification ISO20121, prochaine obtention label Afnor, zéro plastique, démarche éco-responsable, l'activité traiteur de l'Epicurien des Vignes entend se positionner toujours plus comme une activité vertueuse.

Laurent Guillaumé