3E EDITION DE LA SEMAINE DE L'INTÉGRATION - La Saône et Loire mobilise ses acteurs et pointe les difficultés récurrentes à l'embauche

Emmaüs, le Relais Bourgogne, mes Valoristes Bourguignons, Idées Services, Pôle emploi, Mission locale, SIRAC – MODEL71, Plateforme 1 T-1S, DDETS, Chantier école, Fédération de l’IAE, CLEFS 71, l’association LE PONT, Annick Gaudillère, Adjointe aux affaires sociales de Champforgeuil, et plus largement le Club 1000 idées représentant toutes les SIAE du bassin Chalonnais, dont les absents : les régies de quartiers, Les jardins du cœur, Emploi services, ont répondu présents pour cette 3e édition de la semaine nationale de l'intégration, en présence d'Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône.

Quels points de blocages ? quelles problématiques face à l'emploi des étrangers résidents en France. La semaine de l'intégration est l'occasion pour les acteurs publics et privés d'échanger sur leurs pratiques en faveur de l'intégration des étrangers en France en matière d’apprentissage du français, d’appropriation des principes et des valeurs de la République, de citoyenneté, d’accès à l’emploi, à la mobilité, au logement, à la santé, à la culture et au sport ainsi que d’accompagnement global et individualisé des réfugiés.

Tous ont pointé la difficulté d'avoir un interlocuteur unique en Préfecture afin de répondre à leurs interrogations et attentes sur les nombreux dossiers qu'ils traitent en temps réel même les choses avancent dans le bon sens. Sous l'impulsion du MEDEF de Saône et Loire et le dispositif Un territoire Une solution, les acteurs de l'emploi et de l'insertion ont ainsi pu mettre à plats toutes les données en leurs possessions mais aussi éclairer les entreprises sur les modalités d'accueil et dispositifs d'accompagnement. Un partage d'expériences particulièrement apprécié qui en appelle sans doute d'autres. Une manière aussi de répondre aux tensions qui pèsent sur le marché de l'emploi national.

Laurent Guillaumé