A noter sur vos agendas - Un événement majeur en présence de Medson Coulibaly

L' association Afrik'en fête organise son premier événement de l'année 2023-2024 en vue de financer la troisième édition du festival Afrik'en fête qui aura lieu le 6 et 7 juillet 2024.



Le présent événement consiste en un week-end de danse avec l'excellent danseur et chorégraphe Ivoirien Medson Coulibaly.

Cet artiste nous fait l'honneur et le plaisir de venir à nouveau couvrir un événement pour notre association, puisqu'il est déjà venu en février 2023. Les retours avaient été très positifs, Medson est pédagogue, solaire et bienveillant et toute personne souhaitant découvrir ou redécouvrir la culture ivoirienne et l'univers de Medson est la bienvenue.

Ce week-end de danse aura lieu :

- Le samedi 2 décembre à l'Espace des Arts, pour une session de coupé décalé de 10h à 12h et une session d'afro contemporain de 14h30 à 16h30.

- Puis le dimanche 3 décembre à la Maison des Sports qui est consacré à la danse traditionnelle de la Côte d'Ivoire avec des musiciens en live, une session débutant de 10h à 12h puis une session tous niveaux de 14h à 17h.



Les informations se trouvent sur l'affiche en PJ, le lien hello asso pour s'inscrire est le suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-afrik-en-fete/evenements/stage-de-danse-avec-medson et les réservations sont également possibles auprès de Marie-Laure au 06.45.11.53.37



Il est préférable de réserver sa place à l'avance mais toute inscription sur place s'il reste de la place sera possible en chèque ou en espèces.

Pour plus d'informations, les personnes peuvent aussi consulter notre page Facebook "Afrikenfête à Chalon"