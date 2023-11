Une trentaine d’exposants à la bourse aux jouets organisée par l’ASLC de Champforgeuil.

Noël approche et la bourse aux jouets est une aubaine pour trouver le cadeau à offrir.

A l’ère de la deuxième vie pour les objets en tout genre, les jeux, jouets, livres et autres proposés dans les bourses aux jouets, vêtements et matériel de puériculture, il est très intéressant de pouvoir offrir des cadeaux en bon état à moindre coût.

Ce dimanche 5 novembre, l’Association Sports, Loisirs et Culture de Champforgeuil a organisé sa bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture.

Une trentaine d’exposants avait pris place dans la salle des fêtes de la commune avec leurs joujoux par milliers ! Non pas tout à fait, mais les tables étaient bien remplies à l’ouverture des portes au public.

Trouver l’objet tant recherché, la perle, destiné à être offert et qui vivra une énième fois ou tout simplement quelques affaires, vêtements ou équipements pour son enfant qui grandit tellement vite qu’il faut sans cesse renouveler sa garde- robe.

Même les plus passionnés finissent un jour par se décider à se débarrasser d’objets qui ne servent plus, à l’image du banc de licornes et grenouilles.

Les organisateurs préfèrent vendre quelques boissons (non alcoolisées) et des croissants.

Faire des affaires avant les fêtes de Noël, c’était le moment à la bourse organisée par l’ASLC ce dimanche.

C.Cléaux