Campagne nationale d’appel aux dons pour le Bleuet de France du 8 au 13 novembre 2023

Depuis plus de 100 ans, le Bleuet de France vient en aide aux combattants d’hier et d’aujourd’hui, aux blessés de guerre, aux veuves et veufs de guerre et aux pupilles de la Nation, aux victimes de guerre et du terrorisme.

Il les accompagne moralement et financièrement dans leur vie quotidienne, comme dans leurs projets de reconstruction.

Comment soutenir le Bleuet ?

En faisant un don en ligne ou lors des collectes sur la voie publique https://don.bleuetdefrance.fr/don/~mon-don

En reversant une collecte ?

Rendez-vous ici - https://don.bleuetdefrance.fr/collecte/~mon-don?_cv=1

En devenant bénévole et en collectant pour nous (contactez votre service départemental de l'ONaCVG sur onac-vg.fr/services).

En nous soutenant sur les réseaux sociaux (#jesoutienslebleuet #bleuetdefrance) et/ou en portant votre bleuet acheté sur notre boutique en ligne - https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/