CINEMA CENTRE VILLE CHALON - Des news ?

En passant devant le cinéma Les Nefs, on remarque une affiche récemment accrochée sur le bâtiment. Certes, iI ne s'agit ni plus ni moins que du permis de construire délivré le 9 octobre 2020, il y a trois ans déjà. Mais ce nouvel et soudain affichage ne peut-il pas redonner l'espoir de voir enfin un cinéma de centre ville réhabilité à Chalon ?



A suivre ....



Une fidèle d'info Chalon