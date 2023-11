AVIS DE DECES - Monsieur André DAZZI

MEURSAULT



Mme DAZZI Danielle,

son épouse ;

Yolande, Alain, Alexandre et Aurélie, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

arrière-petits-enfants et

arrière-arrière-petit-enfant ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André DAZZI

survenu le 6 novembre 2023

à l'âge de 97 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 14 novembre 2023 à 14h30 au cimetière de Givry (71).

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.