Marche contre la Guerre : un premier rassemblement à Chalon-sur-Saône pour appeler à «un cessez-le-feu immédiat à Gaza»

Une centaine de personnes étaient présentes, ce vendredi 10 novembre à Chalon-sur-Saône, pour soutenir le peuple palestinien et réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza. Plus de détails avec Info Chalon.

Une centaine de personnes se sont réunies ce vendredi 10 novembre à 18 heures sur la Place de Beaune pour appeler à «un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza».

Cette Marche contre la guerre avait été initiée par le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens. Des membres de plusieurs organisations politiques et associatives de gauche ont répondu présent à cet appel. Parmi elles, les sections locales de la France Insoumise (LFI), du Parti Communiste Français (PCF), du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), du Parti ouvrier indépendant démocratique (POID), de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et de Libawat, le syndicat des femmes musulmanes de Chalon-sur-Saône, venues dénoncer «le nouveau cycle de violences au Proche-Orient».

Tour à tour, Aline Mathus-Janet pour la LDH et Richard Béninger pour LFI ont pris la parole.

Ce dernier a ensuite appeler l'assistance à défiler dans les rues piétonnes jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville avant de se disperser dans le calme.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati