Rugby : Le CRC reçoit Verdun sur le Doubs, le 5e contre le 3e de poule de qualification

Ce dimanche 12 novembre 2023, pour le compte de 6e journée de Championnat de Régionale 2, phase aller, les rugbymen du Chatenoy Rugby Club vont avoir maille à partir contre leurs copains et amis du Verdun RAC. Un match qui devrait revêtir une belle intensité compte tenu de la valeur actuelle de ces deux équipes.

Verdun on le sait a choisi de jouer à ce niveau cette saison, au même titre que Vesoul et US Dôle alors que ces clubs jouaient en Fédérale 3. C’est dire tout l’intérêt de voir comment les Châtenoyens vont aborder ce match.

Des joueurs confiants et conscients

L’occasion pour info-chalon.com d’aller à la rencontre de joueurs et cette fois-ci en demandant l’avis d’un ancien et ô combien ami des Verdunois avec Rudy Boitier, un des « papas » du paquet d’avants, arrivé au CRC la saison dernière. Il fait un point à la veille du match : « Si l’on regarde les résultats après ces cinq journées on a mieux fait que la saison dernière et l’arrivée du nouveau staff avec Jean Charles et Sébastien Balency aux cotés de David Touam, sans oublier les conseils de Rudy Léger, font que nos entrainements sont mieux structurés. En plus il y a eu un apport de jeunes qui font du bien et tout ceci crée une bonne homogénéité entre nous tous jeunes et anciens. On est sans complexe face aux meilleurs. »

de g à d : Thomas Grandemenge et Rudy Boitier

De son coté Thomas Grandemenge, un de ses jeunes arrivés cette saison venant de Paray le Monial, via Chagny, occupant le poste de second centre, donne aussi son avis sur le club et sur le jeu : « Si je suis venu au CRC c’est surtout par connaissance d’autres joueurs et entraineurs, mais aussi par raison professionnelle. Ce qui m’a plu ce sont les objectifs proposés et aussi la structuration du club. On sent que le travail paye depuis quelques matchs et c’est sans doute lié à l’assiduité des joueurs aux entrainements. Et puis quel plaisir de voir les deux équipes complètes tous les dimanches. Nous ferons tout pour que le match contre Verdun soit d’un bon niveau de jeu et nous sommes conscients que nous jouons le 3e de poule. »

Les entraineurs satisfaits

De leur coté les deux entraineurs, Jean Charles Balency et David Touam, ont un petit sourire de satisfaction après ces cinq première rencontres de la saison. Avec une petite idée dans la tête maintenant que le nombre possible de qualifiés pour le Championnat de France de Régionale 2 ( ex Promotion d’Honneur) est connu : « Indiscutablement les gars sont motivés, tout en regrettant notre mauvais match contre Saône Seine. Mais on sent des gars capables de bien réagir et le fait de voir la quarantaine de présents aux entrainements que ce soit le mercredi ou le vendredi ne peut qu’apporter une meilleure réponse au jeu que nous avons voulu mettre en place. Ils sont capables de le faire et pour ce dimanche tout a été mis pour ramener la gagne contre Verdun. Nous sommes vraiment satisfaits du groupe dans sa totalité et dans notre objectif fixé en début de saison sachant toutefois que le match de ce dimanche n’est pas une formalité . Nous sommes 5e et que nous jouons le 3e. » Dont acte !

Deux matchs à XV

Le Championnat de Régionale 1 oblige les clubs à engager une équipe B ou Réserve, sachant que cette équipe doit jouer à XII (17 joueurs sur la feuille de match). En accord avec la Ligue, l’arbitre et à la demande de Verdun sur le Doubs, le match des équipes B se fera à XV joueurs. Chaque club pouvant aligner le nombre de joueurs et remplaçants sur la feuille de match. C’est dire si l’on aura plaisir à voir évoluer l’équipe B dans du jeu à XV. Une équipe toujours à la recherche d’une victoire depuis le début de la saison.

Coups d’envoi 13h30 pour l’équipe B et 15h pour l’équipe 1, stade de Charréconduit à Chatenoy le Royal.

JC Reynaud

Composition des équipes du CRC

Equipe B : 1 - Holder M.; 2 - Lagoutte; 3 - Chapoutot; 4 - Grizot ( c.); 5- Demizieux; 6 - Ferquel; 7 - Clément; 8 - Bourgeon; 9 - Thevenod; 10 - Guillemaut; 11- Develle; 12 - Dupard; 13 - Cognard; 14 - Massot; 15 - Bonsembiante; 16 - Jouvanceau; 17 - Girard; 18 - Vassard; 19 - Laroche; 20 - Manca; 21 - Renon; - 22 Rosain ou Calon

Equipe 1 : 1 - Bon; - 2 - Dehout (c.); 3 - Da Cunha; 4 - Boitier; 5 - Saunier; 6 - Martin; 7 - Plissonnier; 8 - Theulot; 9 - Giacomin; 10 - Beauviche; 11 - Boucheron; 12 - Pointurier; 13 - Grandemange; 14 - Fevre; 15 Huguenot; 16 - Rateau; 17 - Djuric; 18 - Meunier; 19 - Holder L.; 20 - Olivier; 21 - Leblanc; 22 - Campos