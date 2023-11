Votre constructeur Bourgogne Bâtir vous invite à sa porte ouverte à Saint Marcel

Constructeur chalonnais depuis trois générations, Bourgogne Bâtir est une entreprise familiale qui est présente sur Chalon sur Saône et ses alentours.

Bourgogne Bâtir vous offre la possibilité d’une personnalisation totale de votre future maison, pour toutes les envies, et tous les budgets.

Proximité, réactivité et professionnalisme sont leurs principales priorités.



BOURGOGNE BÂTIR vous propose la visite d’une maison neuve RE2020 dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour découvrir leur savoir-faire.

Rue de la Centaine

71380 St Marcel



Samedi 18 Novembre

De 9h00 à 18h00

Un projet de construction ?

Bourgogne Bâtir vous ouvre les portes d’une de ses réalisations à Saint Marcel ! Ce sera pour vous l’occasion de découvrir une maison sur-mesure et entièrement personnalisée de 125 m² habitables en échangeant avec leur équipe qui saura répondre à toutes vos interrogations.







Faites confiance à Bourgogne Bâtir et ayez toutes les cartes en main pour construire en toute sérénité !

www.bourgognebatir.com





Publi-information