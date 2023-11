AVIS DE DECES - Madame Françoise PROST née PALELLA

SAINT-MARCEL



Dominique, Gaëtan, Mario, Bruno, Patrice, Jean-Luc, José, Danielle (†),

Isabelle, ses frères et ses sœurs et leurs conjoints ;

ses neveux et ses nièces ;

ses oncles et ses tantes ;

ses cousins et ses cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise PROST

née PALELLA

dite « Fanfan »

survenu le 9 novembre 2023,

à l'âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 16 novembre 2023, à 14 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

Fanfan repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.