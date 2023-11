Conférence de presse du lancement de la 4ème édition du Salon de la B.D

Discours et photoreportage info-chalon !

Mardi 14 novembre à 18h, Salon d'honneur de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, se tenait la conférence de presse de présentation du 4ème Salon de la B.D à Chalon-sur-Saône, qui aura lieu les 18 & 19 novembre 2023 salle Marcel-Sembat.

Une conférence de presse qui se déroulait en présence de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture représentant Gilles Platret (excusé), Marie Jo Ducroux, Bibliothécaire et Florent Bouteillon, Vice-président de l’association Bulles de Bourgogne.

Extrait du discours de Bénédicte Mosnier : « Nous sommes ici en conférence de presse pour la présentation de la 4ème édition du salon de la B.D qui va se dérouler le 18 et 19 novembre prochain à la Salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône. Monsieur Florent Bouteillon, Vice-président de l’association Bulles de Bourgogne est à mes côté pour vous présenter ensuite ce salon. Nous, ville de Chalon, nous sommes très heureux que votre association perdure et lance cette 4ème édition du salon de la B.D. Ce salon est un salon généraliste, familial, un salon où les enfants sont attendus, où la jeunesse est aussi attendue et qui va permettre aussi à tous ses visiteurs d’aller à la rencontre d’auteurs, de dessinateurs, scénaristes, coloristes… […] A l’occasion de cette 4ème édition, il y aura la mise en avant de la 5ème bande dessinée de la ville de Chalon qui sera dédié au festival Chalon Dans la Rue dont la page de une est l’œuvre de ‘Miss Prickly’. Sachez que la ville de Chalon est très heureuse de soutenir ce salon par le biais de certains financements mais aussi par le prêt de la Salle Marcel Sembat. Nous sommes très que vous soyez là et que vous apportiez ce dynamisme culturel à notre ville autour de la Bande Dessinée. Je vous remercie ! ».

Quant à Florent Bouteillon, il apportait quelques détails sur le salon : « Pour ce salon, l’idée, c’est de mettre la B.D à l’honneur avec la présence d’une trentaine d’auteurs et en même temps on a voulu représenter toute la diversité de la B.D actuelle. C'est-à-dire qu’il y aura des scénaristes, des dessinateurs, des coloristes […] Il y aura tous les genres de B.D qui seront représentés, Manga, Américaine, Jeunesse… mais aussi BD adultes classique, contemporain… mais nous avons fait en sorte que ce salon soit familial et qu’il y en ait pour tous les publics sur plusieurs générations afin que tout le monde y trouve son compte dans la diversité des albums et des auteurs. Bien sûr il y aura aussi des espaces lectures, de nombreuses animations, chasse au trésor (jusqu’à 12 ans)… Enfin une soixantaine de bénévoles seront présents sur les deux jours pour encadrer cet événement ! ».

Il terminait en remerciant tous les partenaires de ce salon : La ville de Chalon, Le Grand Chalon, les bibliothèques municipales, la bibliothèque départementale, le Département, la DRAC, les commerçants de Chalon et les membres de l’association Bulles de Bourgogne.

Il se voyait remettre par Marie Jo Ducroux, un tableau présentant toutes les dédicaces dessinées des visiteurs de l’édition précédente.

J.P.B