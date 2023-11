Petit retour sur l’inauguration de Baboüsh 17 rue au Change à Chalon centre-ville

Les invités ont répondu en nombre à l’invitation de Sylvie et Charlotte, les nouvelles propriétaires de Baboüsh, lors de leur soirée d’inauguration de vendredi 10 novembre dernier.



« Depuis 1 mois et demi, nous avons le plaisir de travailler dans cette boutique où règne la magie de la mode et de la décoration. Nous avons souhaité rassembler toutes celles et ceux qui nous font confiance depuis le 26 septembre dernier (clientes, amies, famille et commerçants…) autour d’un cocktail dînatoire. » Sylvie et Charlotte



Baboüsh - 17 rue au Change - 71100 Chalon/Saône - 09 81 89 50 73

Ouvert mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Vendredi et samedi de 10h à 19h non-stop.















CJ