La Cagnole, une monnaie locale au menu du Mardi Alternatif de ACTE

L’Association chalonnaise pour une Transition Ecologique et Citoyenne (ACTE) avait invité pour son mardi alternatif de novembre des membres de « la Cagnole » un collectif citoyen qui a mis en place une monnaie locale sur le département de l’Yonne et ses alentours.

A quoi « ça sert ? »

Elle permet :

- de favoriser un développement harmonieux et solidaire du territoire

- de mettre davantage en lumière les atouts de l’Yonne

- de développer les circuits courts,

- de privilégier et de soutenir la production bio locale

- de maintenir les commerces, entreprises et associations de proximité qui ont une démarche environnementale et sociale

- de rendre acteur le consommateur

- de limiter l’évasion monétaire et de reprendre la maîtrise de son argent, car seuls 5 % de l’argent qui circule sert à la vie économique réelle, le reste sert à la spéculation

- pallier au désengagement de l’état sur l’aide alimentaire



La monnaie a 5 ans déjà et autant dire qu’elle attire de plus en plus la confiance des réseaux économiques de l’Yonne. 1300 adhérents, 260 partenaires (commerces, fermes, acteurs du soin, …)



La démocratie est au coeur de toutes les décisions puisque c’est l’Assemblée générale des adhérents qui décide des orientations de l’association et qui maintient les objectifs de confiance et de transparence.

Les projets de porte monnaie numérique, d’application pour passer d’une monnaie à l’autre sur le territoire sont en cours, sachant que plus de 80 monnaies locales circulent en France.

Et les projets de cette association ne s’arrêtent pas là : pendant la période covid, elle a initié des bons de solidarité, depuis peu, elle a initié « les vendredis verts » destiné à faire connaître et mettre en réseau les initiatives et commerces locaux, une caisse de sécurité sociale alimentaire est en gestation…

Autant dire que le public de ce mardi alternatif a été impressionné par l’énergie de cette association.

Et pourquoi pas une monnaie locale sur notre territoire chalonnais ? Plusieurs projets ont émergé dans le passé, sans succès. Alors pourquoi pas maintenant ?

Si vous êtes intéressé par la mise en place de cette initiative, écrivez à l’adresse contact de ACTE qui mettra en réseau les personnes intéressées.

Prochain Mardi alternatif : « L’agriculture bio, quels intérêts ? » avec le GABSEL.

12 décembre, 19h, salle Bridet, 25 rue Pierre Bridet à Chalon



Contact la Cagnole : secretariat@lacagnole.fr

Association Courts circuits la Cagnole 12 grande rue Vaux, 89000 Auxerre

https://lacagnole.fr



Acte :

https://www.chalontransition.org

contact@chalontransition.org