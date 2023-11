Une belle initiative personnelle d’une habitante de Crissey : Sandrine Toulisse a offert 805 € à la Ligue contre le cancer.

Sandrine Toulisse est confrontée directement par la maladie, en effet sa sœur et son père sont atteints tous les deux d'un cancer. C’est pourquoi elle s'est sentie encore plus concernée que d'habitude.

Elle a décidé de confectionner des rubans roses au crochet pour octobre rose et de les vendre pour récupérer le maximum d’argent pour la bonne cause.

Elle en a fabriqué 272 et en a vendu 161 à 5€ l’unité.

Il lui a fallu 150 heures (un mois) pour confectionner tous ces rubans et elle a passé une quarantaine d’heures sur son stand pour les vendre. Elle s’est rendue partout où elle a pu être accueillie, ce qui lui a permis de récolter 805 € qu’elle a remis à Thérèse Bessette de la Ligue contre le cancer de Chalon.

Sandrine Toulisse est agent communale sur la commune de Fragnes La Loyère et à ce titre, l’ancien maire Alain Gaudray la connait bien. Il l'a accompagnée dans sa démarche là où c’était nécessaire afin de lui faciliter la tâche en lui ouvrant un certain nombre de portes : « Cela m'a permis d'avoir plus de crédibilité auprès de mes interlocuteurs », a souligné Sandrine Toulisse.

Alain Gaudray : « Assez rare pour être soulignée et saluée cette belle initiative individuelle dans le cadre d'Octobre Rose méritait d'être crédibilisée, soutenue et accompagnée. En amont de la remise officielle d'un chèque de 805 euros à Mme Thérèse Bessette représentante de la Ligue contre le cancer ce qui est déjà un exploit, c'est le travail admirable de Mme Sandrine Toulisse pour confectionner ces rubans roses qui ébahit… Ce n'est pas seulement l'homme touché par le beau geste de Sandrine qui a agi mais c'est aussi le conseiller départemental qui a décidé de coacher l'initiative remarquable et méritante, d'une habitante de sa circonscription».

Pour Sandrine, pas de temps à perdre, elle s'est déjà remise au travail pour confectionner d'autres objets pour l'an prochain.

Elle a pris à sa charge les frais d'achats de matériel pour ses rubans. Elle a même offert de ses rubans qu’elle s’est auto achetés, le but était de donner le maximum en espérant faire mieux en 2024.

Sandrine : « je remercie tous ceux qui m’ont accueilli avec mon stand, à savoir : Boulangerie "Le Fournil Saint-Jean" à Beaune, Boulangerie Duvernay à Fragnes et Champforgeuil, Muriel Fredin de la société Stanhome, la Maison de santé de Fragnes-La Loyère, Laurence Olivier maire de Fragnes-La Loyère, Pascal Boulling maire de Crissey, L'Hôpital privé Sainte-Marie, Alain Gaudray Conseiller départemental, pour son indéfectible soutien. »

Un beau geste qui méritait d’être souligné.

C.Cléaux