Un petit clin d’oeil à l’Ecole de Rugby de Chatenoy le Royal

Lors du match de ce dernier dimanche ou le Chatenoy Rugby Club recevait le Verdun sur le Doubs, les enfants de l’Ecole de rugby ont tenu à participer à l’entrée des joueurs de l’équipe 1 en les accompagnant de la sortie des vestiaires jusqu’à sur le terrain. Un instant toujours apprécié par les joueurs et le public.

L’occasion également de rappeler que l’Ecole de rugby de Chatenoy le Royal est très active et qu’il est toujours possible de d’inscrire les enfants désireux de pratiquer ce sport qu’est le rugby.

Une pratique qui va du Baby rugby pour les 4 et 5 ans et puis pour les enfants âgés de 6 à 12 ans répartis ensuite dans les catégories dites U 6 - U 8 - U 10 et U 12. Le club de Chatenoy assurant actuellement l’encadrement pour ces niveaux. Au delà de 1é ans voir avec les dirigeants du club sur place.

Les jours et heures d’entrainement sont les suivantes : pour les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h pour le Baby rugby uniquement le samedi matin de 9h à 10h.

Pour tous renseignements pratiques et inscriptions, soit sur place les jours d’entrainements ou en contactant Ludo Devlieger, responsable de l’Ecole au 07 49 16 28 16 ou Candice Desbois au 06 87 42 51 06 ou par mail à chatenoyrugbyclub@gmail.com

JC Reynaud