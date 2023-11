Tournus : Noël en Musique autour d’un concert de hautbois et d’orgue 

Hautbois et orgue magnifique complémentarité d’instruments dans une complicité riche et amicale, entre Mathilde Villevière hautboïste de renom, diplômée de la Haute Ecole de musique de Lausanne où elle a obtenu un master d’interprétation et de pédagogie. Elle enseigne, aujourd’hui le hautbois au Conservatoire à rayonnement régional de Chalon sur saône, et donne des concerts dans toute l’Europe et au-delà comme à Singapour et Gérard Goudet organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale Saint Vincent de Chalon sur Saône et co-titulaire de l’abbatiale de Tournus.

Un programme de circonstance : noël en musique

Jubilation, délicatesse et tradition sont les qualificatifs de ce programme. Soit dans des œuvres concertantes où le hautbois et l’orgue feront preuve d’une grande jubilation et virtuosité comme dans la Sonate en La mineur de Telemann ou dans le Concerto en ré majeur de Vivaldi. Les Noëls traditionnels viendront souligner la joie de la Nativité

L’orgue se fera également entendre en soliste notamment dans des Noëls du dijonnais Claude Balbastre ou encore de Beauvarlet-Charpentier.

JC Reynaud

Renseignements pratiques

Dimanche 3 décembre 2023 à 16 h.

Abbatiale Saint Philibert de Tournus

billetterie sur place à partir de 15 h 15

prix des places : 10 € et 8 € pour étudiant – gratuit jusqu’à 12 ans

renseignements : 06 80 89 57 96