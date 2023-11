4 ans de travaux seront nécessaires pour la rénovation intérieure de la Cathédrale Saint Vincent : les offres d’appels aux entreprises sont lancées

La conférence de presse

Vendredi 17 novembre, à 11 heures, dans l’enceinte de la Cathédrale Saint Vincent se tenait la conférence de presse en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint à la ville de Chalon, de Bénédicte Mosnier, 4ème adjointe en charge de la culture et du curé de la Paroisse Pascal Renty, sur les travaux de rénovation de la Cathédrale Saint Vincent qui vont être effectués au cours des 4 prochaines années.

Ces travaux sont, réalisés en 4 phases, correspondant à des secteurs géographiques (voir plan ci-dessus) 3 débuteront le 4 mars 2024 pour terminer fin 2027 et seront sous la responsabilité de Frédéric Didier, Architecte Chef des Monuments Historiques de France.

Lors de ces travaux intérieurs de rénovation de la Cathédrale Saint Vincent est également compris les restaurations d’objets, de peintures, de stèles, d’une vitrine de pièces remarquables, de vitraux … mais aussi le réaménagement du parvis, de l’éclairage, de la protection de l’édifice.

Pour les entreprises, ce marché sera divisé en 13 lots : Maçonnerie et pierre de taille, les décors peints, la restauration du mobilier d’Art, la restauration de sculptures, charpentes et couvertures, menuiserie, serrurerie, vitraux, électricité, chauffage, acoustique et terrassement et voirie diverse.

Extrait du discours de Gilles Platret : « C’est un dossier important, un dossier très emblématique pour la ville de Chalon. Cela fait parti des dossiers qu’on ne traite pas tous les jours et que l’on n’amène pas à l’aboutissement tous les jours. Si nous faisons cette conférence de presse aujourd’hui, c’est que l’on va publier l’offre du marché ce jour pour la restauration de cette Cathédrale Saint Vincent afin que les entreprises intéressées puissent le faire savoir […] L’idée de restaurer l’intérieur de la Cathédrale Saint Vincent a commencé ici, là où nous somme, il y a une quinzaine d’années où la municipalité en place avait fait faire la réalisation de travaux de rénovation de cette 1ère travée […] Nous sommes vraiment convaincus que l’ensemble de la Cathédrale Saint Vincent est un ensemble exceptionnel ! C’est important pour le patrimoine, c’est important pour le culte, donc ces travaux seront couverts par un affectataire en la personne de Pascal Renty, afin qu’on puisse le gêner le moins longtemps possible, même s’il y aura une période où ce lieu sera fermé car on ne peut pas faire autrement. Néanmoins, on a tout fait pour que malgré les travaux, la restitution au culte soit faite le plus rapidement possible […] C’est un chantier qui va être lourd, qui va être long et dont l’aspect financier est d’un coût estimé aujourd’hui à 5,9 millions d’euros avec néanmoins des engagements de subventions très importants et je m’en félicite. Je pense que pour le rayonnement touristique de la ville de Chalon, cela va être quelque chose d’absolument fabuleux. C’est donc aujourd’hui que nous lançons les offres d’appels aux entreprises et elles ont 1 mois pour faire leur offre. Je vous remercie ! ».

J.P.B