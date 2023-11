La 8ème édition du festival animalier & avicole à Chalon-sur-Saône, c’est encore ce dimanche !

4 euros l’entrée et gratuit pour les enfants de – 12 ans

Samedi 18 et dimanche 19 novembre, de 9 heures à 17 heures, au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône se déroule la 8ème édition du festival animalier & avicole.

Sur le site, ce sont environ 427 espèces qui vous seront présentées, soit plus de 1000 animaux, dont 300 oiseaux... mais aussi la présence de 42 éleveurs exposants prêt à répondre à vos questions. Franck Dufraigne, Président de l’Association avicole chalonnaise créée en 1987 se montrait très satisfait de la présence de nombreux professionnels.

Sur place, de nombreuses animations seront proposés, Coupe de France, Championnats Régionaux, bourse aux oiseaux exotiques… mais aussi de l’artisanat et de produits régionaux.

A 10 heures 30, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Maxime Ravenet , 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, des conseillères municipales chargées de mission, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais et Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.

