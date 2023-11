Une soirée boite de nuit au Foyer d'Accueil Médicalisé à Sennecey le Grand

A l’initiative de l’éducatrice sportive et de la psychomotricienne du Foyer d’Accueil Médicalisé de Sennecey le Grand, les résidents et les bénéficiaires de l’accueil de jour ont pu se rendre en boîte de nuit… sur le site ! DJ professionnel pour animer la soirée, décors de discothèque, musique évidemment, mais aussi boissons, gâteaux et verrines ont permis à tous les participants de passer un très bon moment sur la piste de dance, y compris les adultes en fauteuil. Rejoints par quelques résidents du foyer de Givry, autre établissement géré par l’ADFAAH, et par les résidents de la Petite Unité de Vie située dans l’enceinte du FAM, tous ont apprécié de passer une soirée festive, sortant de l’ordinaire. Des personnels de tous les services se sont rendus disponibles pour accompagner les résidents, ce qui a fait de cette soirée une vraie réussite.