4ème édition du salon de la Bande Dessinée à Chalon-sur-Saône : L’interview de Jean-Pascal Lebrat, organisateur et Président de l’association ‘Bulles de bourgogne’

Ce weekend avait lieu à la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, le Salon de la B.D organisé par l’association ‘Bulles de Bourgogne’ pour la quatrième année consécutive. Info-Chalon est passé ce dimanche matin 19 novembre pour constater la forte fréquentation du public à cet événement et pour recueillir le ressenti de l’organisateur.

Jean Pascal, on a déjà passé une première journée de ce salon, êtes-vous satisfait ?

J.P.L : « Cette 4ème édition du Salon de la Bande Dessinée nous donne entière satisfaction avec une belle affluence qui est de plus constante. Nous serons au-dessus des chiffres de l’année dernière en terme de fréquentation car pour l’instant, à peine avant midi, nous sommes déjà à plus de 1500 personnes avec + 1/3 d’enfants ce qui est exceptionnel. Une affluence constante qui permet aux visiteurs de pouvoir approcher sereinement les auteurs, illustrateurs, scénaristes, coloristes et autres… ».

Comment expliquez-vous ce succès ?

J.P.L : « D’abord, nous avons défini un cadre de ce Salon qui est à la fois une bibliothèque et une librairie ! Effectivement vous avez ici, les bibliothèques locales, départementale mais aussi les coins jeux et les gens peuvent se déplacer tranquillement, amener leurs enfants. D’ailleurs ils savent que leurs enfants vont être passionnés eux aussi. Ensuite, il y a eu la communication qui a été faite par la Mairie qui a été exceptionnelle et puis on commence à ancrer ce festival de la Bande Dessinée dans les habitudes des chalonnais et grands chalonnais, puisque c’est toujours le 3ème weekend de novembre alors les gens commencent à le cocher sur leur calendrier ! ».

Avez-vous aussi des retours des auteurs, illustrateurs, scénaristes, coloristes ?

J.P.L : « Sachez qu’ils sont ravis ! Ils sont ravis par la qualité du public qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. Ils sont aussi ravis de l’accueil que leur font les visiteurs, du cadre qui est super pour eux et ils me disent qu’ils passent ici un agréable moment ! ».

(Photographie de une : Jean Pascal Lebrat, Président de l’association ‘Bulles de Bourgogne’ en compagnie de Florent Bouteillon, Vice-président).

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B