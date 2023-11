8ème journée de Fédérale 2 (Poule 1) : RTC 25 – Saint Priest 24, pour ne rien avoir lâché Chalon reste maitre chez lui

Découvrez le résumé d’un match où le suspense fut constant. Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait à domicile lors de la 8ème journée de fédérale 2 match aller, l’équipe de Saint-Priest positionnée à la 3ème place du championnat et qui vient de faire tomber le leader Nantua sur les terres lyonnaises sur le score sans appel de 28 à 15..

Une équipe de la banlieue lyonnaise qui en championnat sur sept matchs joués a gagné à 4 reprises et concédé 3 défaites dont deux à l’extérieur à Grand Dôle 14/13 et chez nos voisins du Creusot 25/22. Donc vous l’aurez compris une belle équipe composée de ’San Priods’’ qui ne sont pas venus faire de la figuration et qui ont été de sérieux clients pour nos rugbymans chalonnais.

Les chalonnais eux, restent invaincus sur leurs terres ! C’est vrai que si les victoires sont toujours étriquées voire tendues jusqu’en fin de match (Puy en Velay 22 à 16, sur Meyzieu 27 à 26 et sur Saint Claude 25 à 24) les chalonnais restent difficiles à manœuvrer à domicile et arrivent toujours à se sortir du guêpier dans lequel ils se sont fourrés. Chalon qui reste sur une défaite le weekend dernier à Andrézieux Bouthéon sur le score de 22 à 16 doit néanmoins l’emporter pour consolider sa place au classement.

Alors les tangos allaient-ils à nouveau rendre les terres chalonnaises inviolables pour la quatrième fois de la saison ? Allaient-ils être conquérants ? Ont-ils été à la hauteur de la rencontre ?

Fiche Technique et résumé de la rencontre

Terrain : Souple

Condition atmosphérique : Temps nuageux

Vent : Inexistant

Affluence : 200 personnes

Entraineurs Chalon: Benoit Renaud et Christophe Cabadaïs

Pour Saint Priest :Christophe Tosoni et Yann Cochet

Adjoint de terrain Chalon : Mathieu Verdreau

Pour Saint Priest : Thomas Korzzielwski

Arbitrage de champs : Très bon arbitrage de monsieur Simon Descaillaux (Ligue BGFC)

Superviseur territorial : Stéphane Crapoix (Ligue BGFC)

Représentant Fédéral : Jean François Colin (Ligue BGFC)

Carton jaune pour Saint Priest : En Nahi (48’) et Oueslati (76')

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Spinel 48’, Amaru (50’) ,Boilereaux et Mennweg (52’), Ferrare (54’), Genevois et Greneron M (62’)

Rentrée Pour Saint Priest : Bazin (20’), Chicherie (53’), De Taxis (55’), Perut, Daussin (57), Oueslati (64’)

Qui aurait misé sur une victoire chalonnaise à la 74’ suite à l’essai de Saint Priest ? Personne ! Mais cette équipe de Chalon a une âme et surtout elle ne lâche jamais rien à domicile.

Résumé (début du match 15 H 15)

Quand on entend dès le début de la partie le capitaine visiteur s’adresser à ses joueurs en disant ‘Allez les gars, on doit jouer ici sans complexe’, on se dit que les rhodaniens ne sont pas venus faire de la figuration ! D’ailleurs dès les 5 première minutes de jeu les chalonnais sont dominés et ne voient pas le ballon. Alors dominer oui mais Chalon fait le dos rond et attend avec patience sa première incursion dans le camp visiteur qui se soldera d’ailleurs par une pénalité à 50 mètres face aux poteaux suite à un hors jeu des San Priods, qui ne sera pas transformée par Girard (7’). Chalon d’ailleurs a décidé de camper dans le camp visiteur et obtient une nouvelle fois, une pénalité pour un placage haut à 25 mètres face aux poteaux mais qui sera une nouvelle fois ratée par Girard (11’). Les visiteurs lyonnais remettent la main sur le ballon et c’est tout naturellement que suite à une incursion dans le camp chalonnais, suite à une mêlée, vont obtenir une pénalité à 24 mètres coté gauche des poteaux qui sera transformée par Royer (Chalon 0 Saint-Priest 3, 15’). Chalon se lance à l’assaut du camp visiteur et suite à un contre et un ballon tenté d’être récupéré par Lemercier, se voit obtenir une pénalité pour un ballon maintenu au sol. Pénalité à 18 mètres des poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 3 Saint-Priest 3, 19’). Sur le renvoi de la pénalité, le coup de pied de Royer voit le ballon être mal récupéré par Poujeade qui fait un en avant à 20 mètres de l’embut chalonnais, ce qui donne une mêlée avec introduction Saint-Priest. Après l’introduction du ballon par Royer, la mêlée rhodanienne enfonce les lignes chalonnaises et Lambert va aplatir dans le camp chalonnais. Essai qui ne sera pas transformé par Royer (Chalon 3 Saint-Priest 8, 23’). Chalon est dominé et suite à un maul conquérant des visiteurs Chalon se met à la faute et concède une pénalité à 40 mètres des poteaux chalonnais qui sera transformée par Royer (Chalon 3 Saint-Priest 11, 31’). Chalon tente une nouvelle incursion dans le camp visiteur et sur un regroupement, un joueur lyonnais ne reste pas sur ses appuis et une pénalité est sifflée à 20 mètres des poteaux pour Chalon qui sera transformée par Girard (Chalon 6 Saint-Priest 11, 34’). Les San Priods ne s’en laissent pas compter et sur une nouvelle pénétration de leur mêlée sur le pack chalonnais vont obtenir une nouvelle pénalité à 25 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Royer (Chalon 6 Saint-Priest 14, 38’). Chalon veut scorer avant la mi-temps pour réduire le score et sur une intrusion dans le camp visiteur obtient une pénalité à 40 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 9 Saint-Priest 14, 40’). C’est sur ce score que sera sifflée la mi-temps !

Début de seconde mi-temps :

Les San Priods reviennent sur le terrain avec la ferme intention de ne pas s’en laisser compter et de creuser l’écart au plus vite mais les chalonnais résistent et d’ailleurs ils vont obtenir une pénalité à 25 mètres, côté gauche des poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 12 Saint-Priest 14, 45‘). Le match s’équilibre et les équipes se rendent coups pour coups. Chalon tente au maximum de rester dans le camp visiteur et suite à une faute commise des lyonnais et la protestation d’un joueur visiteur, cela va permette aux chalonnais d’obtenir une pénalité à 30 mètres, côté gauche des poteaux, qui sera transformée par Girard (Chalon 15 Saint-Priest 14, 67’). Dès lors Chalon recule et ne peut rien contre les assauts répétés des San Priods et fort logiquement suite à un nouveau maul progressif des visiteurs, c’est Chicherie qui va récupérer le ballon qui trainait au sol et aller aplatir dans l’embut chalonnais. Essai qui sera transformé par Royer (Chalon 15 Saint-Priest 21, 74’). Chalon n’abdique pas et retourne à l’assaut du camp visiteur et sur un maul conquérant va obtenir un essai de pénalité sifflé par l'arbitre (Chalon 22 Saint-Priest 21, 76’). Mais Saint-Priest est venu chercher la victoire en terre chalonnaise et repart de plus belle à l’attaque et sur un regroupement, un chalonnais pas en place sur ses appuis va donner une pénalité à 18 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Royer (Chalon 22 Saint-Priest 24, 78’). Il reste alors 2 minutes à jouer et on se dit que le match est plié, quand les chalonnais récupèrent le ballon et déclenche une action collective sur le côté gauche et suite à un regroupement, cette fois-ci c’est un joueur visiteur qui ne restait pas sur ses appuis sur un regroupement qui est pénalisé. A la dernière minute une pénalité était sifflée en faveur des chalonnais à 30 mètres, côté gauche des poteaux et qui sera transformée magistralement par Girard qui donnera la victoire à son équipe (Chalon 25 Saint-Priest 24, 80’). C’est sur ce score final que sera sifflée la fin du match !

Sur le scénario du match : Longtemps les joueurs de Saint-Priest pensaient pouvoir l’emporter à Chalon et en toute honnêteté, cela n’aurait pas été démérité. Néanmoins les chalonnais se sont accrochés au score et contre toute attente, ils remportent une belle victoire et demeurent invaincus à domicile !

Côté chalonnais, on a aimé : Les percussions de Greneron, la combattivité de Lemercier, les 3ème lignes Berthou et Lacomme pour leur efficacité défensive, Takouachet qui a fait un match plein, Simonato pour sa combativité. Sur ce match, mention spéciale toutefois au jeune Girard qui a eu un début de match difficile mais qui s’est bien repris et qui donne la victoire aux siens!

Côté San Priods, on a aimé en première ligne Barbier puissant et conquérant, Labert et En Nahi de puissants 2ème et 3ème ligne, le capitaine Royer très présent dans le jeu et la bonne rentrée de Oueslati.

Clin d’œil à l’équipe B de Chalon qui a résisté mais perdu face à l’équipe 1ere du championnat Saint-Priest sur le score de 10 à 14.

J.P.B