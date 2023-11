Programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Suisse : 5 nouveaux projets retenus pour la programmation 2021-2027

Les partenaires du programme de coopération territoriale Interreg France-Suisse se sont réunis jeudi 16 novembre à l’occasion du comité de suivi au Fort des Rousses (Département du Jura) où ils ont été accueillis par Madame Eloïse Schneider, Conseillère départementale du Jura.

Ce comité, sous la co-présidence de David Eray, Ministre du Canton du Jura, et de Valérie Pagnot, Conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté en charge des coopérations transfrontalières, a sélectionné 5 projets. Ceux-ci bénéficieront d’un soutien de plus de 1,7 millions d’euros de FEDER (fonds européen de développement régional).

Un projet s’inscrit dans la priorité 1 « Neutralité carbone et transition écologique » :

• Le projet ALGA, porté par INRAE CARRTEL et l’Université de Genève, vise à comprendre comment les blooms algaux (prolifération d’algues) impacteront à l’avenir la qualité des eaux du Léman et les différents services qui en découlent (approvisionnement en eau potable, pêche et activités récréatives) dans un contexte de changement climatique. Cela permettra de proposer des outils d’aide à la décision, des protocoles pour l’évaluation des risques (exposition par l’eau potable, les loisirs ou la nourriture humains/animaux) ainsi que les étapes à suivre pour une gestion appropriée des risques.

Montant FEDER programmé : 452 239 €

Deux projets ont été retenus pour la priorité 2 « Recherche et innovation, usages numériques » :

• PRoSCoR*, porté par l’Institut de l’élevage et Grangeneuve, est un projet de recherche collaborative dont l’objectif est de réduire la compétition dans l’utilisation des ressources alimentaires et l’optimisation de la production primaire de denrées alimentaires des systèmes bovins sur le territoire défini. PRoSCoR cherche à évaluer la compétition d’usage des surfaces pour produire soit de l’alimentation animale, soit de l’alimentation humaine.

Montant FEDER programmé : 369 304 €

*Protéine et Surface : quelle Compétition dans l’utilisation de ces Ressources par les systèmes bovins lait et viande de la zone transfrontalière franco-suisse ?

• Le projet RASOL (pour Recyclage d’Acier SOLaire) vise à mettre au point l’ensemble du processus d’élaboration d’acier 1.4441 (alliage d’acier) à partir de 100% de déchets recyclés en utilisant le rayonnement solaire concentré comme source de chaleur pour la fusion. Le projet RASOL est porté par Socrate industrie et PANATERE.

Montant FEDER programmé : 377 474 €

Un projet s’inscrit dans la priorité 4 « Soutenir les secteurs du tourisme et de la culture » :

• Le projet ATL (Acteurs Tourisme Léman) a pour objectif principal d'approfondir la connaissance mutuelle entre les acteurs touristiques et de stimuler les échanges entre eux afin de mieux répondre aux attentes du public cible et dépasser les enjeux de concurrence. Il s'agit d'encourager l'échange d'expériences et de bonnes pratiques pour permettre de croiser les stratégies respectives des professionnels tout en améliorant leurs compétences. ATL est un projet porté par l’Office de Tourisme et des Congrès de Evian-les-Bains et l’Association de Montreux International Tourism Forum (AMITF)

Montant FEDER programmé : 460 957 €

Un projet s’inscrit dans la priorité 5 « Réduction des obstacles à la frontière » :

• Le projet S.T.A.R.T. (Stratégie Transfrontalière de l’AUD, en Réseau et en Transition) vise à élaborer un plan territorial intégré de coopération pour le territoire de l’Agglomération Urbaine du Doubs, seule agglomération transfrontalière de l’Arc Jurassien. Ce territoire a obtenu le statut de Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) en 2015.

La stratégie aura vocation à renforcer la gouvernance transfrontalière et le projet politique du groupement, faire émerger des projets et des actions concrètes œuvrant pour un aménagement et un développement durable et partagé du territoire, mieux faire connaître les orientations et objectifs aux habitants et acteurs du territoire.

Montant FEDER programmé : 60 000 €

Pour rappel, ce programme européen de coopération est doté d’une enveloppe composée de 69,7 millions d’euros de FEDER et 50 millions de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux) qui seront alloués à des projets couvrant le territoire franco-suisse pour la période 2021-2027.