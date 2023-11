La grande brocante d'Emmaüs Chalon vous donne rendez-vous samedi et lundi

Les 25 et 27 novembre

Samedi 25 et lundi 27 novembre 2023, c'est la grande Brocante annuelle d'Emmaüs Chalon avec tous ses trésors (large choix de mobilier, de vaisselle, linge, décoration et collection de valeur) soigneusement sélectionnés depuis des mois, alors venez chiner et acheter solidaire !"

Lieu: boutique solidaire Emmaüs Chalon, 10 avenue Salvador Allende, 71100 Chalon sur Saône

Entrée gratuite

Dates et horaires:

Samedi 25 novembre : NON STOP de 9h à 17h

Lundi 27 novembre : 9h à 11h45 et 14h à 16h45