Fragnes La Loyère : Le Grand Chalon accompagne les projets communaux.

Le conseil avait à entériner et prendre acte de deux décisions prises en conseil communautaire et soumises aux communes du Grand Chalon.

Madame le maire Laurence Olivier a présenté la délibération faisant suite à la première qui avait été faite lors d’un conseil, elle concernait la reprise de compétences « déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques » au SYDESL par le Grand Chalon. A la suite du vote en conseil communautaire, il était demandé, par cette nouvelle délibération, de voter l’autorisation de lancement du projet par le Grand Chalon, vote positif du conseil.

Le rapport 2 était une autre délibération sur les activités du Grand Chalon et du développement durable. Le Grand Chalon accompagne les projets communaux et apporte son soutien à l’investissement dans le cadre du fond de relance pour le remplacement de menuiseries, climatisation de la mairie, travaux de voirie route du Château, achat d’une faucheuse débroussailleuse, d’un vélo électrique porte verte, de capteurs pédagogiques CO2, à hauteur de 65 152 € pour l’ensemble de ces investissements. Dans le cadre de la FAPC, développement durable avec le remplacement des huisseries du Bâtiment des Lauriers. Le Grand Chalon accorde 14 074 € de subvention. Il apporte aussi son soutien à l’ingénierie et à l’assistance technique. Le Grand Chalon apporte aussi son aide à l’habitat privé et public dans la commune de Fragnes La Loyère.

Point 3 : un point important en fin d’année, présenté par Laurent Grisard, chargé des finances, avec l’autorisation d’engagement de crédits d’investissement 2024 afin d’éviter le blocage de travaux jusqu’au vote du budget.

Un conseil municipal court mais nécessaire.

C.Cléaux