Ombres et Couleurs une exposition organisée par la municipalité en partenariat avec Copains Couleurs.

Cette nouvelle édition de l’exposition Ombres et Couleurs de Châtenoy le Royal a eu lieu les 18 et 19 novembre 2023 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Deux jours d’exposition d’œuvres d’artistes peintre et sculpteurs qui ont fait l’objet d’un vernissage ce samedi 18 novembre, en présence de Vincent Bergeret, maire de la ville, entouré de Nathalie Ferry adjointe à la culture et des élus du Conseil Municipal.

Pour cette exposition, une vingtaine de peintres aux techniques diverses et trois sculpteurs se sont installés à la salle des fêtes jusqu’à ce dimanche soir 19 novembre 2023 à 18h.

Une exposition montée par la municipalité en partenariat avec l’Association Copains Couleurs qui chaque année attire bon nombre de visiteurs par sa diversité de techniques employées par les artistes pour réaliser leurs toiles et sculptures.

Dominique Druet a commencé à l’encre et à la plume : « ce qui est délicat et difficile avec l’encre, c’est que cela ne supporte pas la moindre erreur du style le pâté, la tache et là c’est souvent perdu, impossible à rattraper… » Il est venu à l’aquarelle, pour lui, c’est une autre approche, très intéressante qui ouvre à d’autres horizons.

La plus jeune artiste de cette exposition est encore cette année Kiara Roudil âgée de 15 ans, une jeune artiste très prometteuse qui adore le monde animal et sait admirablement le mettre sur ses toiles.

Lors de son allocution au vernissage de l’exposition, le maire de Châtenoy a laissé entendre que l’an prochain l’exposition passerait sous la coupe de l’association Copains Couleurs, ce qui serait plus simple pour les ventes de toiles des exposants.

Pierre Patenet, président de Copains Couleurs, a confirmé qu’une nouvelle organisation allait se mettre en place pour l’année à venir. Il a remercié les exposants pour leur participation à ces deux jours consacrés à Ombres et Couleurs.

C.Cléaux