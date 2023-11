Appel à témoignages pour la création d’un spectacle musical : 'Traces, Kodak à Chalon'

Communiqué :

N’hésitez pas à les déposer dans la boite aux lettres mise à disposition à la mairie de Chalon-sur-Saône



Un questionnaire est également disponible à côté de cette boîte aux lettres. Vous pouvez y répondre anonymement, ou nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être informés de la suite de ce projet.

" Nous sommes deux metteuses en scène, Rachel André Gamba et Yaël Elhadad, et un auteur, Paul Francesconi et nous travaillons à un spectacle qui se jouera deux fois à l’Espace des Arts en juillet 2024:

« Traces, Kodak à Chalon ».

Ce spectacle aura pour thème l’histoire et la vie de/à Kodak à Chalon, et la transmission de ce patrimoine et de cette mémoire. Il réunira des élèves du Conservatoire de Région en classe de théâtre et de musique, ainsi que deux acteurs professionnels. À partir d’un travail documentaire : rencontres, interviews d’habitants, d’anciens employés de Kodak nous

construirons un spectacle avec des parties musicales (commandées à un compositeur, avec des chœurs et instruments), une fiction théâtrale dont l’écriture sera commandée à Paul, auteur dramatique, à partir des matériaux recueillis. En parallèle nous fabriquerons aussi un « cabinet de curiosité » au théâtre, réunissant de manière ludique, artistique, poétique, « les traces » de notre enquête : photos, anecdotes, objets, voix, dessins qui nous aurons accompagné et inspiré durant ce voyage, ou qui auront été produits par nos partenaires participants au projet, ou recueilli auprès de vous : public !"

cieyaota@gmail.com

Un projet coproduit par l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon, avec le soutien de la Région Bourgogne Franche Comté, du Département de Saône et Loire, du Grand Chalon.