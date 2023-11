"Non, il n'est pas question de fermer l'EMA Fructidor de Chalon...mais..." assure Sébastien Martin, Président du Grand Chalon

Depuis quelques jours, les rumeurs enflent sur la question de l'Ecole Média Art de Chalon, et notamment celle d'une fermeture de l'école chalonnaise. Interrogé par info-chalon.com, Sébastien Martin a planté aussitôt le décor, "non l'Ecole Média Art ne fermera pas ses portes en tant que telle. Les pratiques amateurs concernent 400 personnes chaque année seront conservées, et il n'est pas question de changer cela". Une précision utile qui vient contredire un certain nombre d'informations circulant ici ou là.

Pour autant, l'autre information capitale, c'est celle concernant les formations dipômantes assurées par l'école. Et là, c'est une autre histoire. Le Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle a donné les conclusions de son audit interne, "mais je réserve les conclusions de l'audit au conseil d'administration de jeudi" a précisé Sébastien Martin. Un avis réservé et défavorable a pour autant été émis en vue d'un renouvellement du label sur une nouvelle période de 5 ans. A cela, vient s'ajouter les habilitations non renouvelées des Ministères de la Culture et de l'Enseignement Supérieur. Autant de feux rouges qui viennent de s'allumer pour l'Ecole Média Art de Chalon sur saône qui se trouve face à un mur.

Il est à noter que l'école délivre une formation de Bac +1 à Bac +5 pour 49 élèves au total dont l'essentiel est en première année. "La question est de ne laisser personne sur le carreau" assure le Président du Grand Chalon, qui travaille à des solutions de continuité pédagogique notamment avec la DRAC.

Côté impact sur l'emploi, là aussi, le Président du Grand Chalon se veut rassurant, "tout le personnel titulaire du Grand Chalon, impacté par la fermeture des formations, sera réorienté au sein de l'intercommunalité. L'idée étant de trouver des solutions pour tout le monde".

Une décision de fermeture qui s'appliquera dès le mois de septembre prochain, avec des solutions qui pourraient même intervenir dans les semaines à venir.

Sébastien Martin s'est voulu rassurant même si une telle décision n'est jamais simple à prendre, "après je ne suis pas l'auteur du rapport du Haut Comité ni en charge des autorités de tutelle. A nous de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour le reste".

Une réunion d'information est organisée à 17h mardi prochain au sein de l'école. Elèves et parents sont invités à participer, alors que le Conseil d'Administration se réunira jeudi à 10h. Info-chalon.com détaillera la situation à l'issue de ces deux dates.

Laurent Guillaumé