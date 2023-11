Violence faites aux femmes et aux minorités de genre : Conférence-débat autour du film «L'amour et les forêts»

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre, la Ville de Chalon-sur-Saône proposait ce jeudi la projection du film «L’amour et les forêts» suivie d'une conférence au Mégarama Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

L'objectif de cet après-midi est de sensibiliser des scolaires, et donc de futurs professionnels, étudiant dans la filière médico-sociale à la thématique des violences conjugales et intrafamiliales. Pour ce faire, il a été fait le choix de s'appuyer sur un support plus ludique à savoir le film de Valérie Donzelli, «L'amour et les forêts» avec Virginie Efira et Melvil Poupaud, sorti en mai 2023.

Deux établissements scolaires se sont mobilisés sur cet évènement.

À savoir le lycée Saint-Charles, avec 163 élèves issus de deux classes de Terminal Bac pro «Accompagnement soin et service à la personne», une classe d'aides-soignants, de 1ère Sciences et Technique de la Santé et du Social (ST2S), de Terminale ST2S, de BTS Economie Sociale et Familiale (ESF) et de Bac ST2S, et le lycée Mathias, avec 152 élèves de Terminale ST2S, de 1ère ST2S et de BTS ESF, soit au total 315 élèves et 24 encadrants.

L'occasion pour le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, et le chef de service du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), Audrey Lamoureux, de présenter le réseau VIF, composé d'une responsable du dispositif, deux coordinatrices du réseau qui sont également intervenantes sociales au Commissariat de Police de Chalon-sur-Saône, d'une chargée de mission développement de partenariat et de projet du CLSPD et de l'assistante de la MSM qui intervient sur le volet logistique.

À cela s'ajoute la composante partenariale dont les membres sont issus d'institutions et d'associations. Ce sont des personnes de terrain bien identifiées qui constituent des équipes pluridisciplinaires :

➤ La Police Municipale, la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale

➤ Le Tribunal Judiciaire (Présidente et Procureur), l'Ordre des Avocats

➤ Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et l'Association Enquête et Médiation (AEM)

➤ France Victimes 71, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)

➤ Le Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, les services de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon

➤ La Croix Rouge Française, le Pont, l'association des PEP71- Résidence de l'Écluse, le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO)/115

➤ La CAF, les bailleurs, l'ISBA, Pôle Emploi

➤ Le Conseil départemental (Maison des solidarités), la Déléguée départementale aux droits de femmes et à l'égalité

➤ La Sauvegarde 71, service de l'Éducation nationale

➤ Le Groupe La Poste

➤ Le Secours Populaire, les Restos du Cœur, la FACE

➤ L'association CICFM

➤ Les Mairies de Châtenoy-le-Royal, de Saint-Rémy, de Saint-Marcel et de Champforgeuil.

Le Réseau VIF en quelques chiffres :

Depuis sa création, 1296 victimes ont été prises en charge par le Réseau VIF.

Focus année 2023 (de janvier à octobre)

— 173 situations prises en charge par le Réseau VIF soit 208 enfants impactés

— La majorité des situations sont des femmes, on note 5,78% d’hommes

— La majorité des violences recensées sont psychologiques et physiques

— 72,25% des situations concernent des victimes ayant entre 25 et 50 ans

— 60,12% des situations proviennent du Commissariat de Police et 20,23% du N° vert (0800 800 071)

— 41,62% des situations ont nécessité un niveau de prise en charge de niveau 3 (écoute, orientation et accompagnement)

— 136 situations ont été clôturées

— 57,50% des situations ont fait l'objet d'une plainte et 41,67% ont l'objet d'un PV de renseignement

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati