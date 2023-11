Vous aussi, venez ramer pour le Téléthon et mesurez-vous à ceux qui vous protègent (Policiers, militaires, pompiers…)

Un événement qui se déroulera du jeudi 30 novembre à 18 heures au 1er décembre à 18 heures. La conférence de presse !

Lundi 27 novembre à 17h30, au salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, était organisé le point presse de présentation de l'action "Ils rament... Nous ramons pour le Téléthon".

Une présentation de cet événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Thomas Chottin, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Chalon-sur-Saône, d’Alexandre Monin, Commandant de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Chalon-sur-Saône, d’Elise Gros, Secrétaire de l’Amicale des Sapeur-pompier de Chalon-sur-Saône, de Christophe Rousseau, Major de la Police Nationale, Responsable de la Brigade des stupéfiants et président de l’Amicale du Commissariat de Chalon-sur-Saône, de Thierry Dutkowiak, Major exceptionnel de Police du Commissariat de Chalon-sur-Saône, d’Anh Desgeorges, Chef de Service de la Police Municipale…

Une idée à l’origine de Thomas et Gaël, gendarmes de Chalon, de faire une union inter-service des métiers de la sécurité, afin que ceux-ci se confrontent au public dans un défi visant de récolter des fonds au profit du Téléthon. Ce projet a séduit militaires (BPIA), gendarmes, policiers nationaux et municipaux, sapeurs pompiers et le personnel hospitalier. Ainsi 5 rameurs seront occupés par des participants liés à la sécurité et 5 rameurs mis à disposition du public pour relever le défi sachant que chaque kilomètre parcouru rapportera 1 euro au Téléthon. L’objectif fixé cette année étant de faire parcourir entre 150 à 200 km par rameur.

Extrait du discours de Gilles Platret : « On est très heureux de vous recevoir pour présenter les modalités du Téléthon de cette année et vous dire à quel point la ville est heureuse de faire alliance avec celles et ceux qui avaient déjà prévus d’agir pour cette cause. Car, c’est cela qu’il faut rappeler, c’est qu’en réalité parmi vous, il y avait une organisation qui existait déjà et là, vous lui avez donné une ampleur un peu différente en la délocalisant et en la proposant au public. Mais l’idée, c’est le défi, ‘Ils rament, nous ramons pour le Téléthon’ qui sera organisé place de Beaune le jeudi 30 novembre à 18 heures pour le départ, pour une durée de 24 heures c'est-à-dire jusqu’au 1er décembre à 18 heures avec la possibilité au public de se mesurer aux Sapeurs Pompiers, aux militaires, aux gendarmes, aux policiers nationaux et municipaux, au personnel hospitalier. C’est un défi ! il y aura bien sûr une permanence pendant 2’ heures sans discontinuer et le public est invité à venir ramer et se mesurer aux rameurs présents sachant que chaque kilomètre parcouru permettra d’engranger 1 euros pour le Téléthon au bénéfice de la recherche contre la myopathie et les autres maladies génétiques. Je voudrais remercier aussi les sponsors qui se joignent à l’événement, Sport 2000, Burger King, le Spot de Chatenoy-le-Royal… Je vous remercie ! ».

J.P.B