AVIS DE DECES - Monsieur Emmanuel CARRO

CHÂTENOY-LE-ROYAL - LE BREUIL



Pasqualina CARRO, sa maman ;

Sara et Mathieu,

sa sœur et son frère ;

Eveline, sa mamie et son conjoint André GAUTHIER ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Emmanuel CARRO

survenu à l'âge de 32 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées samedi 2 décembre 2023, à 10 heures, au centre évangélique 10 rue de Dijon 71100 Chalon-sur-Saône.

La famille remercie, le centre Hospitalier de Mâcon ainsi que la MAS de Bergesserin pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Emmanuel a rejoint son papa,

Patrice

décédé en 2020.