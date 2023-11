AVIS DE DECES - Madame Paulette DRUGUET

CHALON-SUR-SAÔNE - ILLIAT - GRIÈGES



Madame Paulette DRUGUET



nous a quittés à l'âge de 98 ans.

Ses neveux et nièces,

ainsi que ses proches,

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage le jeudi 30 novembre 2023, à 10h30, en l'église Saint-Paul à Chalon-sur-Saône.

Selon ses volontés son corps sera crématisé.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le personnel de L'EHPAD de Pont-de-Veyle pour son dévouement et ses bons soins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.