REPUBLICAINS SAONE ET LOIRE - Arnaud Durix reçoit le soutien de Christiane Therry

Charles Landre est arrivé en tête en ce premier tour de scrutin des élections internes LR. Le chef de file de l'opposition au Creusot, candidat à la présidence des Républicains de Saône et Loire, caracole en tête avec 42,64 % des suffrages exprimés après. Face à lui, Arnaud Durix totalise 36,89 % des suffrages exprimés et Christiane Therry s'est contentée de 20,47% des suffrages alors qu'elle était soutenue par le Président sortant des Républicains de Saône et Loire, Gilles Platret. Les deux concurrents de Charles Landre sont arrivés à un accord et ont adressé un communiqué de presse afin d'expliquer leurs rapprochements en vue de ce deuxième tour qui se jouera cette semaine.

L.G

"Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont portés sur nos candidatures à l’occasion du premier tour des élections internes.

Dès hier soir, nous avons échangé sur l’avenir de notre fédération et sur les moyens à mettre en œuvre pour la redynamiser.

Notre vision et les valeurs que nous portons sont très proches, ce qui nous amène à vous faire la proposition de poursuivre ensemble notre travail au service de notre mouvement.

Si vous nous accordez votre confiance, Arnaud DURIX présiderait notre fédération tandis que Christiane THERRY assumerait les fonctions de secrétaire départementale.

Ce ticket que nous souhaitons former nous semble aujourd’hui le plus à même de relever notre mouvement.

Il allie deux personnalités complémentaires riches de différentes expériences unies dans la même volonté de faire gagner les Républicains de Saône-et-Loire et de défendre les valeurs qui sont les nôtres.

L’heure est aujourd’hui au rassemblement, c’est cette démarche que nous souhaitons incarner et pour laquelle nous vous demandons de nous accorder votre confiance pour le deuxième tour de l’élection.



Arnaud DURIX et Christiane THERRY