De retour d’une mission de solidarité sur place, le Sénateur Genet bouleversé par la barbarie de l’attaque du 7 octobre, véritable crime contre l’humanité du Hamas contre Israël

« Je rentre d’Israël bouleversé par la cruauté dont le Hamas a été capable le 7 octobre dans un massacre de juifs sans précédent depuis l’Holocauste, comme nous l’ont fait remarquer nos interlocuteurs. Ce crime contre l’humanité qui se poursuit avec la détention d’otages civils par le Hamas doit être reconnu comme tel. Les Israéliens exigent le retour des otages et l’éradication des capacités militaires du Hamas. » a commenté le Sénateur Genet qui s’est dit inquiet d’une possible aggravation de la situation, en particulier au nord avec le Hezbollah sous influence Iranienne.

Membre du groupe d’amitié France-Israël du Sénat, le Sénateur Fabien Genet a participé à une mission d’étude et de solidarité de deux jours sur place, à Tel Aviv, Jérusalem et dans le sud d’Israël, avec d’autres parlementaires français et européens.

Il a pu mieux appréhender l’horreur de l’attaque terroriste du 7 Octobre dernier, en se rendant dans le kibboutz supplicié de Kfar Aza, qui se situe le long de la frontière avec Gaza. Là, une rescapée et son fils qui rentraient pour la première fois dans leur maison incendiée par les terroristes, ont décrit ce qu’ils ont vécu pendant ces moments tragiques, devant se cacher puis fuir l’incendie.

À Sdérot, la délégation a visité le centre de supervision municipal et rencontré Micky Rosenfeld, porte-parole de la police sur la situation actuelle à Sdérot et l’évacuation de la ville depuis le début de la guerre.

Après avoir vu les armes avec lesquelles le Hamas a attaqué Israël et les voitures carbonisées, en particulier lors du festival de la Paix Nova, les parlementaires ont rencontré des familles d’otages retenus à Gaza par le Hamas. Les témoignages des parents et amis de ces otages, étaient particulièrement bouleversants.

Après un échange avec l’ambassadeur de France en Israël et une intervention du Dr. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, le sénateur Genet et ses collègues ont été reçus au Ministère des Affaires étrangères avec l’ambassadeur Daniel Meron, directeur adjoint du département Europe et avec l’Ambassadeur Joshua Zarka, directeur du département des affaires stratégiques.

Le déplacement s’est terminé à la Knesset, le parlement israélien, pour des discussions très franches avec des députés de la coalition et de l’opposition, Merav Ben Ari - Parti Yesh Atid - opposition - centre gauche, l’ancien ministre de La Défense Michael Biton - Parti National Union - coalition Centre; et Boaz Bismuth - Likud Party - Droite.