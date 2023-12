Pour Noël, offrez-vous un shooting photos par Laurent Bon Photo

À l'instar d'un mariage, un baptême ou encore un anniversaire, la fête de Noël est une célébration importante qui mérite d'être immortalisée. Dans ce sens, l'œil artistique d'un photographe professionnel est incontournable.

Offrez-vous une séance photos de Noël chez Laurent Bon Photo, votre studio photo au 77 rue Gloriette.

Comme toute photographie, les clichés de Noël sont des souvenirs que vous créez et revisiterez les années à venir. Une fois que les vacances auront pris fin et que vous retournerez à votre routine, ces images seront de bons moyens de revivre les beaux moments partagés ensemble. D'autant plus que les célébrations de Noël compte parmi les rares où toute la famille est réunie d’où l’importance de graver ces instants de rire et de bonheur.

L'occasion unique d'immortaliser la frimousse de vos petits anges dans un joli décor de Noël, de passer un bon moment en famille et une bonne idée cadeau à offrir aux grands-parents.

Et le tout à petit prix !

En effet, pour 40 euros, obtenez 3 tirages numériques et un tirage de 20cm par 30cm.

Afin que la session de photographie soit totalement personnalisée: n'hésitez pas à venir avec vos propres accessoires vestimentaires de Noël.

Réservez dès aujourd'hui votre séance au 06 16 93 39 26.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati