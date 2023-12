Élections européennes 2024 : Chalon l'Insoumise se prépare pour le futur

Des militants de Chalon l'Insoumise se sont réunis ce jeudi pour leur réunion mensuelle avec comme objectif de préparer les futures élections européennes qui auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette réunion mensuelle du groupe d'action de Chalon l'Insoumise s'est tenue le jeudi 30 novembre au bar à vins Chez Louis.

Pour rappel, cette émanation locale de La France Insoumise (LFI) compte 25 membres actifs.

Les militants présents préparent en amont leur Assemblée représentative qui aura lieu à Paris, le 16 décembre.

Chaque groupe met en place un certain nombre d'actions et organise des évènements de sa propre initiative, tout en appliquant le programme national mais en l'adaptant aux spécificités locales, comme nous l'indique Sylvie Hérody, co-animatrice du groupe.

Avec Damien Saley, l'autre co-animateur du groupe, cette dernière est élue pour un an.

La Saône-et-Loire compte 25 groupes d'action.

Ce soir, le groupe d'action se penchait sur deux textes ayant pour thème le bilan des six derniers mois et la stratégie à adopter pour les six mois à venir, en vue des futures élections européennes qui auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024.

Tiré au sort par ses pairs pour être le représentant de la Saône-et-Loire, Damien Saley se rendra à Paris pour faire remonter les remarques et amendements de l'ensemble des groupes d'action du département.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati