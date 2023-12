Octobre Rose : Les organisateurs de la 10ème édition de la Chalonnaise remettent 11 750 euros à chaque association impliquée dans la course

La Ligue contre le Cancer, Ailes Aident, Oncosup et Toujours Femmes sont les bénéficiaires !

Vendredi 1er décembre 2023, à partir de 18 heures 30, dans l’enceinte du garage Renault Sodirac, Avenue de l’Automobile à Chalon-sur-Saône se déroulait la soirée organisée par les co-présidents Christophe Magnien et Christophe Thibert de la course Chalonnaise, assistés des membres de leur bureau, pour la Remise de chèques aux associations et remerciements aux sponsors et aux bénévoles.

A cette occasion, Alexandre Cousty, Directeur du garage Renault Sodirac de Chalon, en charge également des concessions Renault et Dacia de Montceau-les-Mines, du Creusot et d’Autun, assisté de ses collaborateurs, partenaire de l’événement ‘La Chalonnaise’ avait organisé une réception pour mettre à l’honneur toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement.

Une soirée qui se déroulait en présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Françoise Vaillant, Conseillère Départemental, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion et de la santé, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipales, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Thierry Thevenet, Président et Jean Luc Durand Vice-président de l’O.M.S, de Monique Brédoire , conseillère chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Christophe Magnien et Christophe Thibert, Co-présidents de la Chalonnaise, Sylvie Salagnac, Trésorière de l’Association de la Chalonnaise, de Céline Thiban, secrétaire de l’Association, de Pascal Bourbon, Membre du Comité de la Chalonnaise, Thérèse Bessette, Présidente de la Ligue contre le Cancer Chalon-sur-Saône, de Virginie Blanchard, marraine de la course édition 2023, des responsables des associations Ailes Aides, Oncosup et Toujours Femmes, Madame Setti Messoussa et Camille Marcotto du Lycée Emiland Gauthey, de Babette Parizot, chargée de la préparation physique avant le départ de la course, d’Isabelle Pommey, présentatrice et animatrice de la soirée.

C’était au tour de Christophe Magnien, extrait du discours : « Bonsoir mesdames et messieurs ! La 10ème édition de la Course la Chalonnaise en collaboration avec le Grand Chalon Athlétisme a été une belle réussite et cela malgré le décès d’Adolphe notre ami, pilier de cet événement et du club. Je remercie nos deux marraines Virginie et Alexandra pour nous avoir fait partager avec émotions, le récit de leur parcours face à la maladie. La chalonnaise et quelques chiffres : c’est d’abord un budget approximatif de 70 000 euros grâce à vous les partenaires alors un grand merci ! C’est 50 bénévoles pour l’organisation du weekend. Cette année nous avons eu 4 286 inscrits payant pour la course et un peu plus de 500 enfants gratuits pour la marche de la chalonnaise. C’est année, la somme à reverser aux associations est des 49 861 euros. Les 4 associations bénéficiaires sont la Ligue contre le Cancer, Ailes Aident, Oncosup et Toujours Femmes à qui on reversera à chacune la somme de 11 750 euros. Nous offrirons également à Méline Kay, responsable des infirmières à l’Espace Santé Prévention, 2 bustes d’autopalpation d’une valeur de 2 200 euros. Nous allons maintenant remettre les chèques et nous vous invitons au pot de l’amitié offert par le groupe Renault Thivolle. Merci à toutes et à tous et bonne soirée ! ».

