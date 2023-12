A défaut d'être en rouge et blanc, le Colisée était en bleu...

Pas de rencontre sportive au sommet mais une rencontre des entrepreneurs de Saône et Loire. Ce n'est pas tous les jours que le Colisée prend cette coloration alors Vincent Bergeret et Dominique Juillot, sont venus jeter un oeil d'un peu plus près sur cette configuration inédite de leur salle préférée. Et avouons qu'ils étaient enthousiasmés de voir le Colisée afficher près de 700 soucieux de parler économie.