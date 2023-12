Dorin’ails : votre nouvel institut de beauté au coeur du quartier Saint-Cosme

A la tête de ce nouveau commerce : la jeune Dorine Mauchamp, 24 ans, qui n’est pas novice dans son domaine puisque cela fait trois ans déjà qu’elle exerce son métier depuis son domicile.

Passionnée par l’univers de l’art et de la beauté, celle-ci confie à Info Chalon que depuis toute petite, elle dessinait déjà des dessins sur les ongles de toute la famille !

« Je n’ai pas toujours envisagé de sauter le pas en prenant un local mais l’opportunité d’avoir celui-ci, si bien situé, a accéléré les choses », a précisé la jeune femme.

Cette spécialiste de la beauté a démarré avec un travail à mi-temps au cinéma Mégarama de Chalon sur Saône : « Ceci m’a permis de me former d’une part puis de me créer une clientèle avant de me lancer à 100% à mon activité » a t-elle poursuivi.

Un « petit job » ponctuel qui, comme elle l’indique, l’a aidé à combattre sa timidité, appréhender le contact clientèle et même à apprendre la gestion d’un commerce (ouverture et fermeture de l’établissement, gestion de la caisse … etc).

La jeune femme propose donc différents services de beauté : prothésie ongulaire, maquillage permanent, extension de cils, peeling aux algues et brow lift.

Dorine envisage déjà sa prochaine spécialité : le modelage corporel, une formation qu’elle suivra courant 2024.

A noter que chez Dorin’ails : les étudiants bénéficient de -5€ sur chaque prestation.

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez accéder directement à Planity ici.

Amandine Cerrone.