CONSEIL MUNICIPAL - Pour Cultivons Chalon, "Gilles Platret mène une politique préjudiciable aux Chalonnaises et Chalonnais vivant dans la précarité"

Communiqué de presse

Conseil municipal de Chalon: le rapport sur la resectorisation scolaire aux Prés-Saint-Jean démontre qu’en matière de logement, Gilles Platret mène une politique préjudiciable aux Chalonnaises et Chalonnais vivant dans la précarité.

« Depuis plusieurs années, une hausse des effectifs scolaires est observée sur les écoles des Prés-Saint-Jean, due notamment à des programmes de réhabilitation de logements de l’OPAC » ce dont nous nous réjouissons mais nous savons que la Ville n’y a pas participé, « et à des relocalisations importantes d’habitants sur le secteur » et ce du fait d’un désintérêt voire d’un abandon par Monsieur Platret des autres quartiers d’habitat social que sont les Aubépins, Fontaine au Loup ou le Stade sans aucun souci de mixité sociale.

Logiquement, la conséquence de ce choix politique est une concentration des habitants les plus paupérisés de notre ville aux Prés-Saint-Jean, qui comptent plus de 6 000 habitants, sans avoir mis en face les moyens nécessaires pour accompagner ces nouveaux habitants: abandon de la rénovation urbaine, maison de quartier scandaleusement sous dotée, associations toujours amputées de 25% de leurs subventions et qui pourraient intervenir par un soutien éducatif, parental, sportif ou culturel aux habitants et à leurs enfants.

Le résultat est écrit dans ce rapport : « Capacité d’accueil des locaux scolaires et périscolaires restreinte, voire saturée, concentration des difficultés sociales et éducatives».

Une resectorisation scolaire n’améliorera pas la situation car c’est d’une volonté politique forte et donc de moyens financiers dont a besoin ce quartier. Nous sommes très inquiets du devenir des Prés-Saint-Jean et de l’avenir de ses habitantes et habitants, notamment des enfants.