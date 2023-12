46ème Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône : Interview de Bernard Lubin, le président de l'ECA

Avec plus de 700 coureurs le Jour-J, le président de l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme avait de quoi être plus que satisfait. Pour ce dernier, c'est avant tout la une reconnaissance pour le travail effectué par les bénévoles du club. Plus de détails avec Info Chalon.

Petit cadeau de Dame Nature, la 46ème édition de la célèbre Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône a bénéficié d'une météo favorable ce dimanche 3 novembre 2023. Un plateau relevé tant en quantité qu'en qualité, avec la participation de plus de 700 dossards répartis en 5 courses sur la ligne de départ.

Bernard Lubin, le président de l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA), qui ne cachait pas son satisfecit, a bien voulu répondre à nos questions.

Interview



Bonjour Bernard, quel bilan tirez-vous de cette 46ème Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône ?

Avec près de 700 coureurs cette année, nous constatons une augmentation du nombre d'inscrits de plus de 20% par rapport aux éditions précédentes.

Plus de 20% par rapport aux éditions précédentes ? Pas mal du tout !

Oui, c'est la conséquence d'une meilleure communication autour de cet évènement. C'est aussi une reconnaissance pour le travail effectué par les bénévoles du club qui s'investissent très en amont dans la préparation de cette course. Dans un contexte où l’offre de course à pied est devenue pléthorique nous sommes satisfaits de voir que la Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône reste une course incontournable et que beaucoup de coureurs y sont fidèles.

Quelles sont les retombées de la Corrida Pédestre pour le club de l'ECA ?

Tout d'abord en termes d’image, la Corrida offre une belle vitrine du savoir-faire de l'ECA en matière d'organisation d'évènement sportif grand public. C'est aussi un moyen de faire connaître le club auprès d'un public jeune et moins jeune et de recruter parfois de nouveaux adhérents. L'athlétisme revêt plusieurs disciplines et nous proposons à l'ECA toutes les spécialités : piste, demi-fond, marathon, trail, lancer, saut, marche, etc.

Je vois. Et sur le plan financier ?

Sur le plan financier, les recettes de la Corrida Pédestre sont une ressource pour investir dans des équipements sportifs pour le club et financer les déplacements des athlètes pour leur permettre d'assister aux nombreuses compétitions et championnats partout en France.

Enfin, la Corrida Pédestre permet de fédérer les membres du club autour d'un temps fort qui favorise la cohésion en interne. Au sein de l'ECA, tout le monde participe à l'organisation de cet évènement, les jeunes apportant leur énergie, les cadres leur savoir-faire, et les anciens leur sagesse !

Bon, je me doute bien de la réponse mais je pose quand même la question à tout hasard, Bernard... Y'aura-t-il une Corrida Pédestre en 2024 ?

Bien sûr ! La Corrida existe depuis 46 ans. Cela fait partie de l'histoire du club de l'ECA. Nous continuerons d'améliorer l'organisation de cette course chaque année, pour apporter la meilleure expérience possible aux coureurs, enfants et adultes, qu'ils soient licenciés d'un club ou amateurs. Nous ferons le bilan cette édition 2023 à l'occasion d’une prochaine réunion avec toute l'équipe afin d'en tirer tous les enseignements et définir les axes d'amélioration pour l'avenir.

Très bien, n'hésitez pas à nous en dire plus à propos de ce bilan. Organisez-vous d'autres évènements ?

L'ECA est amené à organiser d'autres évènements, notamment les championnats de France Masters qui se déroulent dans l'enceinte du Stade Léo Lagrange. Nous organisons également le Championnat interclub, qui est un autre temps fort du club très prisé des jeunes avec une ambiance de folie. Enfin, nous organisons chaque année le Trail du Mont Avril avec un départ sur la commune de Saint-Désert. L’ECA dispose d'une expertise forte dans le domaine du trail qui connaît une croissance soutenue. Nous travaillons déjà sur l'édition 2024 du Trail du Mont Avril qui se tiendra au mois d'avril.

Merci beaucoup Bernard et à très vite pour le bilan de cette édition 2023 !

À bientôt Karim, je n'y manquerai pas !



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati