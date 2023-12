Marché de Noël de Lans : belle réussite pour l’évènement organisé par les associations Térence Ridout et Les P’tiots Lanniaux

Ce week-end des 2 et 3 décembre, les associations de Lans, l’ATR (association de parents d’élèves) et Les P’tiots Lanniaux ont organisé conjointement la 8ème édition de leur marché de Noël annuel.

Et on peut dire qu’une fois de plus, l’évènement a été franc succès !

En effet, il était difficile de se frayer un chemin entre la quarantaine de stands exposés au sein de la salle polyvalente de la commune, tant il y a eu de visiteurs au rendez-vous.

L’après-midi du samedi a été rythmé par la visite du Père Noël avec qui les enfants ont pu faire de jolis clichés au sein d’un décor monté spécialement pour l’occasion.

En plus de pouvoir faire leurs emplettes de Noël, le public a pu profiter de la buvette pour se restaurer.

Les exposants ont reçu la visite de Monsieur le Maire, Gilles Debois accompagné de ses pairs des communes avoisinantes ou de leurs représentants.

Elisabeth Roblot, vice-présidente au Conseil Départemental de Saône-et-Loire et Sébastien Martin, président du Grand Chalon sont également passés saluer le travail des artisans et commerçants locaux ainsi que l’engagement des bénévoles des associations de Lans.

Les deux présidentes des associations organisatrices, Muriel Georget (ATR) et Mathilde Chermette (Les P’tiots Lanniaux) ont souhaité remercier le quator de bénévoles qui a oeuvré depuis janvier à la réalisation de cette 8ème édition : Christelle et Manu (ATR) et Christine et Anne-Laure (Les P’tiots Lanniaux).

Enfin, c’est Monsieur le Maire, Gilles Desbois, qui a prononcé quelques mots pour remercier les deux associations pour la qualité remarquable de cet événement, pour leur solidarité et pour la richesse de leurs actions qui contribuent à faire vivre le beau petit village de Lans.

Amandine Cerrone.