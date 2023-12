Football : l’équipe Senior Féminine de l’ASCR en route pour Bastia et un 1/32e de finale de la Coupe de France

Le football senior au féminin de l’AS Chatenoy le Royal s’est qualifié pour un 1/32e de finale de la Coupe de France féminine en battant la redoutable équipe de Tarascon et ce sur le terrain châtenoyen du Treffort le 19 novembre dernier sur le score de 5 à 1.

Engagée et qualifiée au titre de l’échelon Régional de Bourgogne Franche Comté, les féminines châtenoyennes ont bien passées ce premier tour et leur donnant droit d’aller se frotter avec son homologue Corse du FC Bastia ce dimanche 9 décembre 2023.

En cas de victoire ce sera, comme il se doit, une qualification pour les 1/16e de finale, avec cette fois-ci une possible confrontation avec une équipe féminine de Ligue 1, de quoi raviver des souvenirs et un certain Olympique Lyonnais - ASCR en janvier 2016. C’est dire tout l’enjeu de cette rencontre de Coupe de France en terre Corse.

Un match qui se prépare sportivement, mais aussi sur le plan fonctionnel qu’un tel déplacement peu engendrer. Départ ce samedi 8 décembre en direction d’Orly pour un voyage en avion jusqu’à Bastia et retour le dimanche soir, le coup d’envoi du match étant fixé à 12h ce dimanche 9 décembre 2023.

Pour le président Jean-Christophe Frédéric un tel match à ce niveau de la compétition, représente une grosses contrainte financière, même si une partie (70%) est prise en charge par la FFF. Pour ces deux jours le budget voyage et hébergement est de 12000€. Le club doit puiser dans ses fonds propres pour boucler. Heureusement un don de 500€ a été offert par la Boulangerie Les Deux Frères et la Minoterie Forest, soulageant un peu le financement. Une aide devrait arriver également de la part du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux clubs sportifs engagés dans des compétitions de ce type.

Souhaitons un bon match à cette équipe féminine sympathique de l’ASCR. Qu’elle revienne avec une qualification permettant sans doute de voir « une grosse cylindrée » de Ligue 1 féminine, fouler une nouvelle fois la pelouse synthétique restaurée du stade du Treffort.

Info-chalon.com aura une oreille attentive du coté de Bastia pour donner le résultat dès ce dimanche 9 décembre dans l’après-midi.

JC Reynaud