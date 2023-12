Champforgeuil, franc succès du marché de Noël vendredi soir.

La salle des fêtes était bien occupée avec ces nombreux exposants. Les visiteurs ont pu trouver leur bonheur en articles pour se faire plaisir ou pour acheter de quoi offrir des cadeaux pour Noël. Ils ont retrouvé quelques stands bien connus comme le club de poterie, le stand de création de bijoux, les pommes, l’atelier pleins et déliés, le stand de vente de vins d'Alsace, celui d’Alain Gaudray et ses vins de Puligny, Santenay, les stands de confiseries...

Tous les exposants ont eu la visite d’Annie Sassignol, maire de la commune. Elle est également passée saluer les bénévoles qui tenaient la buvette de ce marché organisé par la mairie sous la houlette de Fanny Petton première adjointe en charge de la culture.

Pour continuer la visite, un passage par les apiculteurs amateurs du champ Liard de Champforgeuil.

De nombreux stands à visiter dans la salle des fêtes pendant qu'à l’extérieur, la fête battait son plein avec le stand de pêche à la ligne, le stand de Churros, la buvette et le stand de Sébastien Coutel Energéticien.

Cette soirée était le rendez-vous d’animations tant dans la Maison des Loisirs que dans la salle des fêtes.

A la Maison des Loisirs, Michel Laquaz, magicien de son état, a donné une représentation pour petits et grands, un mélange de prestidigitations et de théâtre ne laissant personne indifférent.

Il choisit ses assistantes ou assistants au hasard parmi le public.

Chaïnez s’est prêtée au jeu malgré une certaine appréhension, le couperet dans lequel elle allait mettre sa main avait bel et bien coupé la carotte. La magie a encore une fois parfaitement fonctionné…

Le coup des foulards qui se retrouvent tous attachés les uns aux autres, c’est assez classique, sauf que cette fois le foulard vert, caché dans la main du magicien, ne s’est pas retrouvé entre les deux rouges qui avaient été fixés à la ceinture de Justine…

Avoir une balle fermée dans sa main et se retrouver avec deux ou trois quand on l’ouvre, c’est le tour de magie de Michel à Yanis et à Laurie. « Les balles, elles passent par les manches » a dit le prestidigitateur.

A la salle des fêtes les jeunes ados de la Maison de Loisirs avaient créé leurs propres jeux pour récolter des fonds pour leur séjour à Lamoura du 19 au 23 février 2024 : le jeu du pingouin, de la trousse du collégien et de billes.

C.Cléaux