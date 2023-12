3 000 000 d’euros pour aider les communes à stériliser les chats

Cela fait déjà plusieurs années que l’association Stéphane LAMART a fait de multiples demandes auprès de l’Etat. Enfin, le sujet a refait son apparition, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances au Sénat. Dans le recours au 49.3, sur le budget 2024, le Sénat a conservé un amendement des députés Renaissance, déposé par Corinne Vignon (députée de la Haute-Garonne), qui prévoit que 3 millions d’euros soient alloués aux communes en soutien à la stérilisation des félins.

Il s’agit d’une dotation exceptionnelle pour la seule année 2024, dont l’objet est d’aider les collectivités territoriales à prendre en charge la stérilisation des chats errants.

C’est une première avancée mais Stéphane Lamart, président-fondateur de l’association éponyme demande désormais d'instaurer également une réduction d'impôt pour les particuliers voulant faire stériliser leurs animaux domestiques.

En France, de nombreux propriétaires d'animaux font reproduire leur animal de compagnie, faute de pouvoir les faire stériliser. Cet obstacle est dû au coût élevé de la stérilisation qui peut être jusqu'à 400 euros pour une chienne et 250 euros pour une chatte. La prolifération des animaux de compagnie en raison de leur non-stérilisation, est la première cause des mauvais traitements, des abandons et in fine des euthanasies.

Cette mesure complémentaire permettrait de maîtriser la population féline et canine, de faire baisser la souffrance animale, de réduire le nombre d'animaux errants, mais aussi de limiter les euthanasies, de réduire la charge de travail des collectivités, qui n'auront plus à faire venir les fourrières pour saisir les chiens et les chats en divagation ou laissés errants sur la voie publique.